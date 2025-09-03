Juve, il futuro è di Yildiz: pronto il rinnovo di contratto

Torino, 3 settembre 2025 – Vent’anni e un futuro davanti, probabilmente bianconero. Kenan Yildiz e la Juve, un legame che andrà avanti ancora per diverso tempo e che è nato fin dalle giovanili. Un passato al Bayern, è vero, ma per il fantasista turco sono ormai tante le presenze maturate in maglia bianconera e tante altre ce ne saranno. I numeri? 31 in Under 19, altre 15 in Next Gen, poi già 86 in prima squadra con 16 gol e 13 assist. Cifre che possono ancora migliorare con la crescita, la maturazione, la consapevolezza e infatti la Juve non ci pensa nemmeno a lasciarselo sfuggire. Respinti tutti i corteggiamenti estivi, ora si apre alla Continassa la trattativa per il rinnovo di contratto.

Rinnovo e adeguamento: Yildiz toplayer

La Juve parte in stagione con un attacco di livello. Perso Kolo Muani, andato al Tottenham, i bianconeri hanno però affiancato Lois Openda a Jonathan David e Dusan Vlahovic, mentre nella zona di rifinitura sono rimasti Kenan Yildiz e Francisco Conceicao, con l'arrivo di Edon Zhegrova a dare ulteriore qualità al posto del partente Nico Gonzalez. Pedine utili e funzionali per competere su tre fronti. Tra questi giocatori, Kenan Yildiz ormai riveste i panni di un veterano dall'alto delle sue quasi 90 partite in prima squadra. Ed è per questo che la Juve, chiuso il mercato, sta imbastendo una corposa trattativa per il rinnovo di contratto: il turco classe 2005 sarà perno dell'attacco per ancora molto tempo, rappresenterà il futuro, indosserà la maglia numero dieci a lungo e potrà continuare a ricalcare le orme del suo idolo Alex Del Piero. Kenan è non solo futuro ma anche presente, il titolare nella zona di trequarti ed è logico per la Juve costruire sulle sue qualità il nuovo ciclo tecnico. Risposto di no a diverse pretendenti in estate, ora la dirigenza si sta muovendo per consolidare la posizione del numero dieci; via dunque ai colloqui per prolungamento fino al 2031 con adeguamento di contratto. Oggi Yildiz ha un ingaggio ancora relativamente basso, circa 1.5 milioni di euro, e diventa necessario portarlo ai livelli dei top player per mettersi al riparo nelle future sessioni di calciomercato. Infatti, la Juve sta proponendo un adeguamento importante con una base di circa 3.5 milioni di euro più bonus e premi. In sostanza, in base al rendimento di Yildiz e della squadra, l'ingaggio del giovane fantasista potrà arrivare a sfiorare i 5 milioni di euro. Significherebbe per Yildiz diventare tra i più pagati della rosa vicino a Gleison Bremer e dietro l'irraggiungibile Dusan Vlahovic. Insomma, il futuro è qui e ora e la Juve ce l'ha in casa, sapientemente accudito e cresciuto. E se con la precedente gestione tecnica qualche difficoltà c'è stata, dall'arrivo di Igor Tudor il numero 10 è assolutamente pilastro dell'attacco. Il tecnico ha piena fiducia nelle capacità di Kenan, nelle sue qualità e nella sua importante predisposizione al lavoro e nella composizione dell'attacco si parte da lui. Yildiz è un'assicurazione sul futuro e la Juve se lo tiene stretto.