Juventus al Mondiale per Club: Locatelli in dubbio, chance per Douglas Luiz

Manuel Locatelli si è allenato in gruppo ieri in West Virginia, nel ritiro bianconero di Greenbrier dove si prepara l’esordio al Mondiale per Club, domani notte alle 3 italiane contro gli emiratini dell’Al-Ain a Washington. Il recupero del capitano non è però scontato per il debutto, anche nell’ottica della serie di impegni nella competizione. Ecco perché – strana la vita – si profila una chance in mediana per Douglas Luiz, Mister 51 milioni che rappresenta in questo momento uno dei giocatori bianconeri maggiormente candidati a partire in estate. Il brasiliano ha diversi club estimatori in Premier, dove per altro aveva brillato a lungo con l’Aston Villa.

Il dubbio su Loca rilancia anche le possibilità di giocare di Koopmeiners, su cui Tudor sembra voler puntare dopo una stagione tutt’altro che memorabile segnata anche dagli acciacchi.

Rimane il ballottaggio per l’attaccante centrale, con Kolo Muani leggermente favorito su Vlahovic. Il serbo è al centro di voci di mercato, e la sua permanenza a Torino sarebbe possibile unicamente con una riduzione dell’ingaggio, ora pari a dodici milioni di euro netti a stagione. La caccia a Gyokeres dello Sporting per l’attacco è legata ai destini bianconeri del serbo e di Kolo.

Ci sarà un arbitro donna per l’esordio della Juventus al Mondiale per Club. La statunitense Tori Penso è stata infatti designata e la terna sarà tutta al femminile che vedrà come assistenti Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.