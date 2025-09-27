Juventus-Atalanta 1-1, Cabal risponde a Sulemana

Torino, 27 settembre 2025 - Non si fanno male Juventus e Atalanta. Dalla sfida dell'Allianz Stadium viene fuori un pareggio per 1-1, figlio delle reti di Sulemana e Cabal, entrambe nate da degli errori evidenti di Adzic e Kossounou. L'assalto conclusivo dei padroni di casa, con la Dea in 10 per l'espulsione di de Roon, non porta ad alcunché. Per Madama è il secondo pari consecutivo: i piemontesi salgono a quota 11 punti in classifica, mentre i bergamaschi si portano a 9.

Le scelte degli allenatori

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. All. Tudor. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

La cronaca

Primo tempo - Dopo poco più di un minuto, il cross di Yildiz trova la testa di Kalulu, che finisce la propria corsa contro il palo. L'Atalanta rischia grosso anche due giri di lancette più tardi, quando Pasalic si fa soffiare il pallone da Koopmeiners, il cui destro - deviato - termina sull'esterno della rete. La risposta della Dea arriva al 5', con Krstovic che spara alto da fuori area. La Juve preme e i lombardi corrono un altro pericolo su un tiro cross di Cambiaso. Al 13' nuovo tentativo di Krstovic e anche stavolta la mira non è precisa. Lo è invece al 16' quella di Adzic che, servito da Yildiz, impegna Carnesecchi con un rasoterra. Madama a un passo dal vantaggio al 18': il tiro dalla distanza di Thuram viene deviato da Pasalic e per un soffio non entra in porta. Dopo una partenza razzo, il ritmo della gara cala. Al 27', sugli sviluppi di un angolo, Djimsiti manda la sfera sopra la traversa. Fra il 30' e il 34' è Adzic a provarci per due volte: nella prima occasione non centra il bersaglio grosso, mentre nella seconda la punizione del montenegrino viene respinta da Carnesecchi. La frazione d'apertura sembra destinata a concludersi a reti inviolata e invece, nel primo minuto di recupero, Adzic perde un pallone velenosissimo, spalancando la strada a Sulemana, che buca Di Gregorio.

Secondo tempo - In avvio di ripresa ospiti vicini al raddoppio: al 51' Pasalic lancia splendidamente Krstovic, che a tu per tu con Di Gregorio calcia malamente sul fondo. Primi cambi, con Tudor che inserisce McKennie e Vlahovic per Thuram e Adzic, mentre Juric risponde con De Ketelaere per Sulemana. Al 61' Di Gregorio deve sporcarsi i guantoni su una zuccata di Pasalic. Nella Juve vanno dentro anche Zhegrova e Joao Mario. La Dea non soffre particolarmente a contenere gli attacchi avversari, mentre in campo vanno pure Cabal per Bremer e Musah per Samardzic. Appena entrato, l'ex Verona impatta: sul cross di Joao Mario, Kossounou svirgola malamente il pallone e Cabal è bravo a trafiggere Carnesecchi. Trascorrono pochi secondi e i bergamaschi restano in 10 a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di de Roon. Juric corre ai ripari mandano sul terreno di gioco Brescianini per Krstovic. All'89' Carnesecchi non si fa sorprendere dalla punizione di Koopmeiners e sul successivo corner salva i suoi sul tocco ravvicinato di McKennie. L'estremo difensore dell'Atalanta para anche il sinistro sporcato di Zhegrova, consentendo alla truppa lombarda di strappare almeno un pari.

