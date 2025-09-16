Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Vlahovic e Kelly guidano la clamorosa rimonta della Signora

Torino, 16 settembre 2025 - La Juventus non muore mai: sotto di due reti in pieno recupero contro il Borussia Dortmund, riesce a pareggiare e a strappare un punto pesantissimo all'esordio stagionale in Champions League. Gli eroi sono Vlahovic e Kelly: il serbo, dopo essere già andato in gol, sigla il 3-4 e poi serve l'assist per il difensore inglese, che firma l'incredibile 4-4 all'ultimo respiro. Dopo un primo tempo bloccassimo, succede di tutto nella seconda frazione: i tedeschi vanno tre volte in vantaggio, ma vengono sempre ripresi. Di Yildiz l'altro sigillo (alla Del Piero) dei bianconeri.

Le scelte degli allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Openda; David. All. Tudor.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Y.Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. All. Niko Kovac.

La cronaca

Primo tempo - Per la prima occasione del match basta attendere quattro minuti: Thuram lascia partire un destro che dopo una deviazione diventa insidiosissimo per Kobel, ma il portiere del Borussia Dortmund vola a deviare la sfera in angolo. Dopo la fiammata del francese, la partita diventa piuttosto tattica, con le due squadre a commettere diversi errori in fase di palleggio. Questo fa sì che le palle gol latitino. Per il momento non funziona il tridente offensivo dei bianconeri Yildiz-Openda-David e anche per il resto la formazione di Tudor gira il pallone in maniera troppo lenta e affannosa. Al 31' primo squillo di David che, favorito da una giocata di Yildiz, libera il sinistro senza però inquadrare il bersaglio grosso. I piemontesi sembrano in crescita nella parte conclusiva della frazione, quando si gioca soprattuto nella metà campo dei tedeschi. Ci prova anche Openda da posizione defilata, ma Kobel non ha problemi. Il risultato non cambia e così si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo - In avvio di ripresa subito un grande spavento per la Vecchia Signora: al 51', sul lancio lungo per Beier, Di Gregorio esce in maniera incauta e l'avversario in qualche modo calcia quasi dalla linea di fondo e colpisce il palo. Due minuti più tardi gli ospiti sbloccano il punteggio con Adeyemi: dopo una combinazione con Nmecha e Guirassy, il classe 2002 lascia partire una rasoterra di sinistro che trafigge Di Gregorio. La Juventus traballa e rischia immediatamente di andare sotto 0-2: serve un grande intervento di Di Gregorio per negare a Guirassy la gioia personale. Anche i piemontesi hanno una ghiotta chance con Koopmeiners: il mancino dell'ex Atalanta tuttavia è sballato. Tudor getta nella mischia Joao Mario e Vlahovic, ma è Yildiz a prendersi la scena. Al 64', il turco calcia a giro con il desto e Kobel non può niente. L'1-1 dura però pochi secondi, visto che dall'alta parte Nmecha gonfia la rete con un tiro da fuori area. La replica dei locali è immediata: al 67' Yildiz lancia Vlahovic in profondità e il serbo, con il piede debole, fa 2-2. Altri cambi per la Vecchia Signora, con Locatelli e Adzic che rilevano Koopmeiners e Openda. Non c'è un attimo di sosta e ancora una volta il Borussia Dortmund si riprende il vantaggio, stavolta con Yan Couto, che buca sul suo palo un Di Gregorio tutt'altro che incolpevole. I torinesi sono quindi costretti nuovamente a rincorrere. Le speranze sono affidate soprattutto a Yildiz, che all'80' va a un passo dal 3-3 con un destro salvato da Kobel, aiutato anche dal palo. Madama si sbilancia e i gialloneri ne approfittano per guadagnarsi un rigore con Guirassy, il cui tentativo viene toccato con le braccia da Kelly. Per l'arbitro è rigore e Bensebaini dal dischetto cala il poker. La Juventus orgogliosamente ci prova fino alla fine e Vlahovic, su assist di Kalulu, riaccende le speranze accorciando le distanze al 94'. E clamorosamente, in occasione dell'ultima azione del match, i bianconeri riescono a riprenderla con Kelly, che sfrutta al meglio il servizio di uno scatenato Vlahovic e di testa sigla il 4-4.

