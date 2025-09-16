Juventus-Borussia Dortmund: Openda e David titolari. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 16 settembre 2025 - All'Allianz Stadium torna a risuonare la musica della Champions League. Comincia l'avventura nella massima manifestazione continentale per club della Juventus, che ospita il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno iniziato la Bundesliga con un buon ritmo: vittoria 2-0 sul campo dell’Heidenheim e un 3-0 casalingo contro l’Union Berlin hanno dato slancio e fiducia. Qualche passaggio a vuoto è arrivato nel 3-3 in trasferta contro lo St. Pauli, partita in cui la squadra di Niko Kovac ha mostrato difficoltà nel gestire l’intensità avversaria. Percorso netto in campionato invece per la Vecchia Signora, reduce dall'affermazione rocambolesca nel derby d'Italia contro l'Inter.

Il reparto offensivo ha in Serhou Guirassy il suo principale riferimento: fisicità, senso del gol e presenza costante in area. Accanto a lui, il giovane Fábio Silva porta velocità e imprevedibilità, mentre l’arrivo di Pascal Gross aggiunge esperienza e geometrie a centrocampo. Sugli esterni Kovac può contare su giocatori rapidi e capaci di creare superiorità numerica, una delle armi più utilizzate dai gialloneri. Il Borussia Dortmund cerca equilibrio tra solidità difensiva e attacchi veloci, puntando molto sulla rapidità degli esterni e sulle ripartenze. La squadra ama alzare il pressing per recuperare subito il pallone, ma può soffrire avversari capaci di gestire il possesso e spezzare il ritmo. Un altro aspetto da non sottovalutare è la pericolosità sui calci piazzati, con diversi interpreti efficaci nel gioco aereo.

I precedenti

La storia delle sfide tra Juventus e Borussia Dortmund è ricca di fascino e partite memorabili. Nel 1993 le due squadre si affrontarono nella finale di Coppa Uefa: la Juventus trionfò nettamente, vincendo sia all’andata in Germania sia al ritorno a Torino, conquistando il trofeo con un complessivo 6-1. Due anni più tardi, nella stagione 1994-95, arrivò una nuova doppia sfida in semifinale di Coppa Uefa. L’andata, disputata a San Siro, terminò in parità, mentre al ritorno al Westfalenstadion Madama riuscì a imporsi e a qualificarsi per la finale. Il ricordo più amaro per i bianconeri resta quello della finale di Champions League del 1997 a Monaco di Baviera, vinta dal Dortmund. La rivincita arrivò nel 2015, quando negli ottavi di Champions League la Juventus eliminò i gialloneri vincendo sia a Torino sia in Germania. L’ultimo incrocio risale a questa estate, in amichevole, con la Juventus vittoriosa in trasferta. Complessivamente, il bilancio è favorevole ai bianconeri, che hanno collezionato più successi ufficiali rispetto ai tedeschi, confermando questa sfida come un grande classico del calcio europeo.

Le dichiarazioni di Tudor

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. "Il Borussia è una grandissima squadra, non soltanto in Germania, ma a livello internazionale. Questa partita si giocherà a casa nostra e non vediamo l'ora di iniziare questa meravigliosa competizione. Dove possiamo arrivare in UCL? Non ci pensiamo sicuramente adesso, ci dobbiamo focalizzare soltanto sulla prossima sfida che è quella contro un'avversaria di livello altimissimo. In Champions League ogni partita è complicata perchè si affrontano le migliori squadre d'Europa. È un privilegio giocare questa competizione, per i giocatori e per me. La squadra - afferma il tecnico croato - sta bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo un bel rapporto nel gruppo. L'allenatore, poi, deve fare delle scelte e non è un ruolo facile. Sono fortunato, però, perché alleno dei bravi ragazzi, seri, concentrati. Ciò che conta più di tutto, poi, è vincere, di conseguenza si scende in campo per il bene della squadra. Contro l'Inter ho avuto due impressioni: abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A, per quanto riguarda il potenziale della rosa, e poi abbiamo vinto senza dimostrare il nostro massimo potenziale e questo secondo aspetto deve farci riflettere su quale sia il nostro reale valore e su quali aspetti avremmo potuto e dovuto fare meglio. Inoltre, ci mancavano alcuni giocatori importanti, per diversi motivi, tra impegnati in Nazionale e indisponibili".

Le parole di Locatelli

"Arriviamo molto carichi all'esordio in Champions, la partita di sabato contro l'Inter ci ha dato tanto entusiasmo - ha sottolineato il capitano della Juventus, Manuel Locatelli - Iniziamo la competizione più bella che c’è e la inizieremo in casa, davanti ai nostri tifosi, e dovrà essere uno stimolo in più per noi. Sarà importante partire bene e approcciare nel migliore dei modi la sfida contro una squadra forte come il Borussia Dortmund. Quando scenderemo in campo e sentiremo l'inno della Champions sarà una grande emozione. Il nostro segreto è la compattezza. Siamo felici di avere iniziato questa stagione con il Mister e il suo staff perché significa iniziare già con delle idee chiare in testa e non partire da zero. Siamo una squadra che ha voglia di fare, ci vogliamo mettere in gioco ed essendo la Juventus il nostro obiettivo deve essere sempre quello di provare ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, consapevoli che in Champions League ci sono squadre molto forti, di un livello altissimo. Contro l'Inter abbiamo giocato una grande partita, ma ci sono stati anche aspetti sui quali dobbiamo assolutamente migliorare. Siamo all'inizio e abbiamo ancora tanta strada da fare e la percorreremo insieme. Le statistiche non mentono, la UCL è una competizione diversa rispetto al campionato, ci sono squadre che giocano in maniera diversa. L'anno scorso ha vinto il PSG che ha segnato più di tutti, ma ha vinto anche per le straordinarie parate di Donnarumma. Quindi - conclude il centrocampista bianconero - può essere vero che in Champions vincono le squadre che segnano di più, come dicono le statistiche, a differenza di quanto succede nel campionato italiano dove quasi sempre a vincere è la squadra che incassa meno reti. È chiaro che siano due competizioni completamente diverse. Ci vuole sempre equilibrio nella valutazioni".

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz; Openda, David. All. Tudor.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Bellingham, Beier; Guirassy. All. Kovac.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro: Francois Letexier; Assistenti: Cyril Mugnier - Mehdi Rahmouni; Quarto ufficiale: Jeremie Pignard; VAR: Jerome Brisard; AVAR: Willy Delajod.

Orario e dove vedere la sfida

Il debutto della Juventus in Champions è in programma oggi, martedì 16 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).