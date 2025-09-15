Juve, via alla Champions col Dortmund. Tudor: “Non vediamo l’ora”

Torino, 15 settembre 2025 – Partire in Champions League dopo una vittoria per 4-3 con l’Inter è forse l’ideale per chi si chiama Juve. La squadra di Igor Tudor è prima in campionato con 9 punti, al pari del Napoli, ma soprattutto ha trovato un trend di rendimento e continuità più vicino ai suoi standard da dna ‘fino alla fine’. Proprio fino alla fine i bianconeri ci hanno creduto sabato sera e trovato tre punti con una perla di Adzic, l’intuizione di Igor Tudor per ribaltare l’Inter. Ma non c’è tempo per festeggiare visto che già martedì sarà di scena la Champions League con la prima giornata della fase a campionato contro il Borussia Dortmund. I tedeschi sono già stati battuti a domicilio dalla Juve in amichevole estiva, ma domani sera sarà tutta un’altra storia e non si può abbassare la guardia. Va sfruttato, però, l’entusiasmo per i tre punti in tre partite. Appuntamento martedì sera alle ore 21 allo Stadium di Torino con diretta Sky su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252. In streaming su Now Tv e Sky Go.

Tudor: “Dortmund squadra forte”

Subito un’altra sfida di livello per la Juve che dopo l’Inter affronterà il Borussia Dortmund, squadra seconda in Germania all’inseguimento del Bayern Monaco. Nonostante la Vecchia Signora abbia vinto a Dortmund in amichevole, Igor Tudor non si fida dei tedeschi, che restano squadra di grande qualità: “Giochiamo contro una squadra molto forte – le sue parole in conferenza – Il Dortmund è formazione di livello europeo e la partita sarà totalmente diversa dall’amichevole che abbiamo vinto in estate. Si gioca per davvero e seriamente. Sarà bello giocare la prima in casa e non vediamo l’ora”. E non chiedete a Tudor dove può arrivare la Juve. Non vi risponderà. Il mantra è pensare partita per partita: “Non penso mai al futuro, siamo concentrati sulla partita col Dortmund e dovremo andare molto forte. Cercheremo di capire come fare male a loro in una competizione di altissimo livello e con partite tutte difficili”. Differenze anche a livello tattico, in Italia c’è grande attenzione alla tattica mentre altri campionati sono più liberi da questo punto di vista. Le parole di Tudor, anche in ottica turnover: “Si gioca diversamente e il livello è più alto. Ci sono campionati più semplici sotto l’aspetto tattico e sono partite differenti. Le scelte le devo ancora vedere. Non si può fare una programmazione lunga e devo valutare lo stato di forma attuale. Dal mio punto di vista la partita di domani non si prepara in maniera diversa rispetto all’Inter”. Intanto, si sprecano i paragoni tra Kenan Yildiz e Alex Del Piero.

Tudor vuole lasciare tranquillo il ragazzo: “I paragoni li fate voi, io ho parlato tanto con Kenan e dobbiamo lasciarlo vivere tranquillo. Deve continuare così”. In conferenza stampa era presente anche il capitano Manuel Locatelli. La parola d’ordine è entusiasmo. La vittoria con l’Inter ne ha dato tanto: “Arriviamo molto carichi dopo il successo sull’Inter che ci ha dato entusiasmo. Vincere il derby d’Italia è molto bello e siamo carichi e fiduciosi. La Champions è la competizione più bella che c’è e in casa nostra ci sarà una grande atmosfera. Sentire quella musichetta speciale ci caricherà ancora di più”. E ora c’è una Juve più squadra, più unita rispetto a quella dell’anno scorso: “In queste tre giornate siamo stati squadra ed è stato fondamentale stare assieme nel mondiale per club. Ora siamo più gruppo”, la risposta di Locatelli. Ma in Champions la Juve che ruolo può recitare? La volontà è essere protagonisti: “Ci sono squadre più forti di noi, però quando siamo compatti lavoriamo bene e vogliamo farci trovare pronti. Non dovrà mai mancare la voglia e l’entusiasmo”.

Moggi: “Juve con gli artigli, merito di Tudor”

Intanto, la Juve si gode la vittoria per 4-3 sull’Inter e anche l’ex dg Luciano Moggi ha apprezzato la capacità di reazione della squadra di Igor Tudor. L’ex dirigente vede una mentalità diversa impartita dal nuovo tecnico e oggi la squadra è più viva e vispa. Questa la sua contentezza: “E’ bello parlare del 4-3 e ora c’è solo da continuare così – le sue parole a Tuttojuve – Vedo una squadra che in campo è capace di dare tutto, cosa che prima non accadeva. Questo permette di supplire anche a qualche errore di formazione e oggi è prima con merito a pari punti col Napoli”.

Bene, dunque, il ritrovato dna juventino, che ha permesso di recuperare da una situazione quasi disperata con l’Inter: “Il 4-3 nasce da un errore di Sommer e quel tiro era parabile, ma i bianconeri hanno meritato perché la vittoria è di chi ci prova fino alla fine. Sul 2-3 la squadra non si è disunita ed è stata premiata”. E qui arriva la differenza con la Juve di Motta: “Prima si andava di fioretto, oggi la Juve ha gli artigli ed è merito di Tudor”, la risposta secca di Moggi. Ma Tudor è l’uomo giusto per riaprire un ciclo? Moggi non si sbilancia, ma è ottimista e positivo: “E’ presto per dirlo e a volte basta una sconfitta per far tornare il morale sotto i tacchi. Serve continuare a lavorare e Tudor è stato con me una vita, conosce bene la Juve e sa tenere alta la concentrazione. Non mollerà di un centimetro”. Insomma, una Juve totalmente diversa rispetto a quella dell’anno scorso fuori da tutti i trofei già sul finire dell’inverno. Troppo presto. E adesso parte pure la Champions League.

