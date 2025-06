Juventus: Comolli nuovo DG, Tudor guida al Mondiale per Club tra incertezze

Per quanto le idee siano confuse, soprattutto per quanto riguarda la questione allenatore, la settimana entrante in casa Juventus si presenta particolarmente significativa, anche se non necessariamente decisiva. Due sono gli aspetti dai quali si parte: il primo, legato alla dirigenza, ha a che fare con l’ufficializzazione dei nuovi ruoli, nello specifico quello di Damien Comolli, che da ieri ha assunto ufficialmente la carica di direttore generale, mentre si inizierà a capire in che modalità diventerà operativa la figura di Giorgio Chiellini, se si concretizzerà il ritorno di Matteo Tognozzi e se sarà lui il nuovo direttore sportivo o se, al contrario, si occuperà dell’area scouting e il ds sarà, magari, uno tra Massara e Diego Lopez. Di certo non sarà più Giuntoli a occuparsi del mercato, mercato che peraltro per i bianconeri è già aperto in chiave Mondiale per Club.

Ecco, il secondo punto è proprio questo, e ha a che fare proprio con l’allenatore, che attualmente è Igor Tudor, il quale oggi dirigerà il primo allenamento che seguirà il raduno in vista dell’appuntamento negli Stati Uniti. Con quale spirito tornerà Tudor su una panchina per la quale, negli ultimi giorni, sono stati sondati piuttosto evidentemente altri tecnici? Vale la pena allora partire da un dato, ovvero che il tempo gioca a favore del croato, perché al Mondiale per Club, appunto, andrà lui, forte – per modo di dire – di un rinnovo automatico che lo mette formalmente in condizione di essere l’allenatore dei bianconeri, ma con una clausola di rescissione attivabile, di fatto, se e quando la Juventus lo vorrà. Tudor incontrerà appena possibile, anche di persona, le nuove figure operative del mercato bianconero, e dovrà convincerle di essere l’uomo giusto, ma vale anche il contrario, perché pure la nuova dirigenza juventina dovrà convincerlo, e considerando il carattere del tecnico, che non può certamente aver valutato positivamente ciò che è accaduto nell’ultima settimana, nulla è scontato.

La situazione per il prossimo campionato, insomma, è tutta da valutare: Tudor al momento, poi domani chissà, con Stefano Pioli, Marco Silva e Roberto Mancini alla finestra. Pioli, che dovrebbe comunque liberarsi dall’Al-Nassr, ha diversi estimatori, e viene accostato anche alla panchina della Fiorentina, e sarebbe un ritorno per lui, ma per i viola anche quello di Marco Baroni è un ruolo spendibile. Il posto lasciato libero da Baroni alla Lazio diventerà, probabilmente già oggi, ufficialmente di Maurizio Sarri, che dai biancocelesti si era dimesso nel marzo 2024, venendo sostituito proprio da Tudor.

Con Gasperini alla Roma, i club della Capitale possono già lavorare sul mercato, mentre a Torino, oltre alla Juventus, è caos anche in casa granata, dove non può essere neppure esclusa la conferma di Vanoli, che sembrava impossibile pochi giorni fa dopo le parole poco lusinghiere di Cairo. I tecnici liberi, però, appunto non mancano: dal già citato Baroni a Palladino, da De Rossi a Farioli, in tanti attendono le mosse che faranno scatenare il classico effetto domino e metteranno ogni casella al proprio posto. Almeno sino al primo esonero.