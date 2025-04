Juventus fuori dalla Champions: sconfitta a Parma e infortunio di Vlahovic

Il ko di Parma è stato un brusco ritorno sulla terra per una Juve che con Igor Tudor (nella foto) aveva sì abbozzato un decollo, ma che ora si ritrova virtualmente fuori dalla Champions. Al Tardini sono riemersi tutti i limiti della passata gestione mottiana: scarsa personalità di squadra, attacco senza soluzioni, la generale incapacità di colpire quando sarebbe il momento. Tutto riassumibile in una mancanza di classe evidente per la Signora, al di là del condottiero di turno. Non il massimo, in una volata a cinque per l’unico posto in pratica rimasto per la Grande Coppa. Tanto più che Vlahovic, per il sovraccarico muscolare al retto femorale destro, dovrà fermarsi per dieci giorni e salterà almeno il Monza domenica.

Intanto, qualcosa si muove ancora in ambito societario. Tether Investments, del gruppo della criptovaluta legata al dollaro, ha acquisito altre azioni della Juventus, portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale della società e diventando il secondo azionista dopo Exor.

"A ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine – si legge nella nota della stablecoin – Tether è anche aperta a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus ed evitare diluizioni della sua posizione"

Paolo Grilli