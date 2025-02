Juventus, Giuntoli: "Motta non è in discussione. Convinti del progetto"

Torino, 27 febbraio 2025 - "Thiago Motta? Non è in discussione". Il tecnico della Juventus, almeno per adesso, non si tocca. Nonostante la bruttissima prestazione offerta dai suoi nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, che ha eliminato la Vecchia Signora dalla competizione imponendosi ai rigori, l'ex Bologna non rischia. A dichiararlo è il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli. "Siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia valido e che in futuro possa darci grandi soddisfazioni, Motta non è in discussione - il suo intervento ai microfoni di Sky Sport - Ieri è stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie di fila in campionato e siamo molto dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, che possa incontrare delle difficoltà, ma siamo certi di essere sulla strada giusta".

"D'accordo con Motta"

La conferenza stampa di Thiago Motta dopo la gara ha fatto discutere in queste ore, con il tecnico juventino che non le ha certo mandate a dire, criticando l'atteggiamento della sua squadra e prendendosi la responsabilità di questo. "Motta ha voluto richiamare la squadra in un momento molto delicato. Siamo in linea con quello che ha detto il mister, ieri è stata una prestazione inaccettabile e ne siamo convinti anche noi - aggiunge Giuntoli - Stamattina abbiamo parlato al gruppo, siamo tutti convinti - e la squadra per prima - di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime 12 partite di campionato".

Acquisti nel mirino

La delusione è palpabile, anche perché nel giro di una settimana Madama ha visto sfumare due obiettivi: l'accesso agli ottavi di finale di Champions League e la corsa alla seconda Coppa Italia consecutiva. Inevitabile che, oltre a Thiago Motta, anche Giuntoli finisca nel mirino della critica per le scelte adottate in chiave mercato durante le ultime due finestre. "Abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso grandi calciatori e investito su profili internazionali. Hanno fatto grandi prestazioni con le loro vecchie squadre e lo faranno anche alla Juve. La società - conclude l'ex Napoli - è sempre responsabile di quello che succede e pertanto lo è anche per la partita di ieri".

