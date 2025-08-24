Juventus, inizio a fari spenti. Insidia Parma allo Stadium. Kolo Muani: ancora stallo

L’ultima contro il Parma fu una sconfitta per la Juve già di Tudor, e si giocò al Tardini. Alla penultima con i crociati non arrivò più di un pari allo Stadium. Freschi precedenti che danno bollicine alla sfida di stasera (20.45), esordio in campionato non scontato per la Signora, che pure sarà sostenuta dai tifosi di casa.

Cuesta, enfant prodige della panchina con i suoi 30 anni e neo condottiero degli emiliani, transitato in passato anche dalle giovanili della Juventus, aggiunge imprevedibilità alla contesa. Alla quale i bianconeri arrivano certo con la forza della continuità tecnica, ma anche con una discreta zavorra di dubbi. Il caso Vlahovic tiene ancora banco – restano ancora nove giorni per cederlo, missione sempre più ardua – e blocca i flussi di rosa, ma ora monta anche la grana Kolo Muani. Non si è ancora trovata la quadra per riportare il francese a Torino: i 10 milioni di prestito oneroso più gli altri almeno 55 per il riscatto successivo pretesi dal Psg sono giudicati troppi alla Continassa.

Il dg Damien Comolli potrebbe decidere di virare su Openda di un Lipsia che però ha già ceduto la star Sesko. Il Chelsea potrebbe offrire Jackson e Nkunku, ma non affatto a prezzi di saldo.

E Tudor? Si tiene stretto per il momento quelli che ha già. Il capitano sarà Locatelli, fa sapere, e quella di oggi sarà anche l’occasione per rivedere Bremer in campo in A dopo dieci mesi e mezzo. David è la stella che deve brillare da subito, Yildiz l’asso su cui puntare. Pochine le novità sul piatto: per la fascia destra, dopo Joao Mario, potrebbe arrivare Zhegrova dal Lilla (col benvenuto proprio dell’ex compagno David) più che Molina dall’Atletico Madrid. Resta una lacuna non da poco in mediana. Ci sono ‘Loca’ e Thuram, certo. Ma i soli McKennie e Miretti non sembrano poter completare da soli al meglio il reparto. Si punta a Hjulmand dello Sporting Lisbona, o almeno a O’Riley del Brighton. Senza la cessione di Nico Gonzalez, sarà dura averne uno. Tudor punta a far ripartire Koopmeiners arretrato, a centrocampo. "Si è parlato troppo di lui", dice l’allenatore dell’olandese costato 54 milioni nell’estate dell’anno scorso.