Juventus-Inter 4-3, Adzic all'ultimo respiro decide un derby d'Italia pazzesco

Torino, 13 settembre 2025 - La Juventus fa suo un derby d'Italia pazzo. Adzic in pieno recupero fissa il punteggio all'Allianz Stadium sul definitivo 4-3 con una magia dalla distanza. L'Inter va al tappeto dopo aver recuperato due volte i padroni di casa e dopo essere passata anche in vantaggio a metà ripresa con Thuram. Ma l'altro Thuram, Khéphren, e il già citato Adzic regalano a Tudor la terza vittoria consecutiva. Alla Beneamata non basta la doppietta di Calhanoglu. Di Kelly la rete che aveva inaugurato le marcature. Dopo il 4-4 di San Siro dell'ottobre di un anno fa, un'altra sfida vietata ai deboli di cuore fra bianconeri e nerazzurri.

La classifica della Serie A

Le scelte degli allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Laurato Martinez. All. Chivu.

Primo tempo

Per la prima occasione del match basta attendere circa quattro minuti: Barella sfiora l'eurogol con un destro al volo che si spegne di un soffio sul fondo. La Juventus è in difficoltà di fronte al pressing alto degli avversari, ma quando viene su si rende pericolosa. Al 13', l'imbucata di Yildiz premia l'inserimento di Kalulu, sul quale è decisivo Carlos Augusto, e sulla respinta corta il sinistro di Vlahovic viene murato da Acerbi. Sul seguente angolo, la Vecchia Signora passa: Locatelli lancia Bremer, che si inventa un assist perfetto per Kelly, il cui sinistro è chirurgico e non dà scampo a Sommer. Incassato lo svantaggio, i nerazzurri cercano di reagire agendo costantemente nella metà campo dei piemontesi e al 30' pareggiano i conti. L'autore dell'1-1 è Calhanoglu, che da fuori area colpisce, battendo Di Gregorio. Il turco ci riprova altre due volte, ma stavolta il risultato non è il medesimo. L'inerzia sembra dalla parte dei lombardi e invece la Juventus torna davanti al 38': Bremer innesca Yildiz fra le linee e il numero 10 bianconero fulmina Sommer dalla distanza. L'ultimo tentativo del primo tempo è di Mkhitaryan, con l'armeno che non inquadra il bersaglio grosso. Si va così al riposo sull'1-1.

Secondo tempo

L'Inter è immediatamente pericolosa in apertura di ripresa con un tiro-cross di Carlos Augusto che termina la propria corsa sul fondo. La truppa di Chivu controlla il possesso palla, mentre la Vecchia Signora si difende bassa, ancor di più di quanto non accadesse nella prima frazione. Nel frattempo, Barella, Carlos Augusto e Lautaro Martinez fanno spazio a Zielinski, Di Marco e Bonny. Al 65' il muro dei locali cade ancora ed è di nuovo Calhanoglu, con un'altra splendida conclusione da fuori, a trafiggere Di Gregorio. Tudor vede la squadra stanca e allora getta nella mischia Cabal, Openda, Adzic per Locatelli, Koopmeiners e Vlahovic. Al 76' la gara cambia padrone: sul corner calciato da Di Marco svetta Marcus Thuram, che sigla il sigillo del sorpasso. Altri cambi su entrambi i fronti: nella Juve vanno dentro Joao Mario e David, mentre nell'Inter scocca l'ora di Darmian e Sucic. E' una ripresa pazza quella dell'Allianz Stadium: all'82' ancora Thuram a segno, ma stavolta è Khéphren, su punizione di Yildiz, a fare 3-3 di testa. Tutto finito? Neanche per sogno: al 92' Adzic si inventa un super tiro dalla lunghissima distanza che buca i guantoni a Sommer e fa scattare la festa incontenibile del pubblico bianconero.E' l'ultima emozione di un derby d'Italia spettacolare.