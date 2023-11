Juventus-Inter, le formazioni ufficiali e la diretta

Torino, 26 novembre 2023 - Alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena il Derby d'Italia fra la Juventus padrona di casa e l'Inter allenata da Simone Inzaghi. Un vero e proprio big match che, in caso di vittoria bianconera potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto concerne la testa della classifica di Serie A. Qualche sorpresa per la formazione di Massimiliano Allegri, visto che Vlahovic partirà dalla panchina, mentre Kean andrà a formare la coppia d'attacco con Federico Chiesa. Novità anche a centrocampo, Nicolussi Caviglia inizierà il match dal primo minuto prendendo di fatto in mano le chiavi della mediana bianconera. Per quanto riguarda l'Inter nessun cambio di rilievo per Simone Inzaghi, che in attacco si affiderà al solito Lautaro Martinez che verrà affiancato da Thuram.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

