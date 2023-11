Juventus-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 25 novembre 2023 - Juventus-Inter ha il sapore di Scudetto. Il derby d'Italia vale la testa della classifica di Serie A: i bianconeri devono rincorrere i nerazzurri, primi in solitaria, a distanza di due lunghezze. Chi vince, manda ovviamente un messaggio al campionato, anche se ancora lo striscione del traguardo è lontanissimo. La Beneamata ha il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, la Vecchia Signora uno score che recita 10 gol fatti in meno rispetto ai rivali, ma solo una rete subita in più. I numeri in certe occasioni però contano solo fino ad un certo punto: al campo dell'Allianz Stadium la sentenza su chi - in questo momento - sia la più forte fra le due squadre.

I precedenti

Quello valido per 13° giornata della Serie A in corso sarà il confronto numero 181 tra Juventus e Inter, numero 249 invece se si considerano tutte le sfide ufficiali disputate tra bianconeri e nerazzurri. Si tratta del match più ricorrente nella storia del nostro calcio. I piemontesi sono in vantaggio nel computo dei successi complessivi: 112 (con 258 reti segnate) contro i 75 dei lombardi (207 gol fatti), con anche 61 pareggi. Madama è la società che ha vinto più partite contro l’Inter nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 affermazioni in più di qualsiasi altra. La Juventus si è imposta in cinque degli ultimi otto confronti, tra cui i due più recenti senza subire gol. L’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni allenatore. L’Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Vecchia Signora in campionato e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Inter e Juventus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima della 14ª giornata di campionato; al massimo queste due formazioni si erano scontrate a questo punto della stagione con 24 o più punti ciascuna (27 per i nerazzurri e 24 per i bianconeri nel 2008/09 alla 13ª giornata, mentre ne avevano rispettivamente 24 e 28 all’11ª del 2012/13).

Le dichiarazioni di Allegri

"Quella di domani è una partita molto importante, una tappa del percorso di crescita che stiamo facendo. Mancano ancora molte gare, giochiamo contro la prima della classe, una squadra forte e più pronta di noi. Stiamo vivendo l'avvicinamento nel migliore dei modi, ci siamo preparati bene. Affrontiamo favoriti per il campionato. Le certezze con cui arriviamo alla sfida sono un gruppo solido, coeso e che fa la prestazione: poi possono succedere tante cose in campo, ma noi siamo pronti ad affrontare questo appuntamento". Parola di Massimiliano Allegri, che ha massima fiducia nella sua Juventus. Sui calciatori a disposizione, il tecnico livornese racconta: "Guardando agli infortunati, Alex Sandro rientra, Danilo dovrebbe essere a disposizione prima della gara di Monza, mentre per Weah vedremo. Locatelli si è allenato negli ultimi giorni, nelle prossime ore decideremo se farlo partire titolare o portarlo in panchina. Problemi a centrocampo però non ce ne sono: ho a disposizione Nicolussi Caviglia, Cambiaso e Iling-Junior possono giocare anche come mezzala, ho diverse soluzioni. Poi a partita in corso si può cambiare, ma non dall’inizio. Il dubbio è su chi giocherà davanti la difesa, ho anche Miretti che ha giocato in quella posizione nelle sue prime partite con la Juventus, oltre all’opzione Rabiot: vediamo le condizioni di Locatelli e poi decideremo. In attacco stanno tutti e cinque bene e, come al solito, chi sarà titolare e chi arriva dalla panchina dovrà fare sempre una grande prestazione. Chiesa è rientrato bene dalla Nazionale, ma aveva giocato bene anche con noi prima della pausa. Vlahovic e Kean non hanno problemi: devo decidere il centravanti titolare tra loro due e Milik, tenuto conto che sono importanti i giocatori che usciranno dalla panchina perché sarà una partita fisica, in cui saranno decisivi i dettagli".

Infine, un pensiero da parte di Allegri sull'Inter. "Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, l’anno scorso hanno fatto una stagione importante e quest’anno è partito benissimo: l’Inter è una squadra che ha i numeri dalla sua, un gruppo che quando va in vantaggio subisce pochissime rimonte. Noi domani troveremo il nostro stadio pieno, ma sappiamo che dopo la gara non vinciamo o perdiamo il campionato o usciamo dalla coppa, è solo una tappa importante del nostro percorso. Era tanto tempo che non giocavamo una sfida per il primo posto, ma a noi non cambia niente: dobbiamo desiderare la vittoria così come lo abbiamo fatto contro il Cagliari e contro tutte le altre. Dobbiamo conoscere i nostri limiti, essere coesi e sono sereno sul fatto che i giocatori faranno una grande prestazione. Poi quando si inizia a giocare non si sa cosa può accadere: dovremo saper interpretare i momenti del match".

Le parole di Inzaghi

"Senz'altro domani sarà una grande partita stimolante in uno stadio pieno: si affrontano la prima contro la seconda in classifica. Conosciamo il significato di Juventus-Inter, sarà importante per tutte e due le squadre, che stanno facendo un ottimo percorso e stanno difendendo bene di squadra. Si sfideranno due formazioni con moduli simili e ci saranno tanti duelli individuali dove bisognerà fare molto bene", sono invece le dichiarazioni di Simone Inzaghi. "La Juventus ha un allenatore come Allegri ed è una squadra che vuole sempre vincere, come l'Inter. Ha grandissime ambizioni e quest'anno hanno anche più tempo per preparare le gare. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità e questo per noi è uno stimolo per migliorare ogni giorno. Ci sono dei momenti in cui si dice che l'Inter sia imbattibile, altri in cui dicono che si è indebolita, ma sono discorsi che dipendono dai risultati. Quanto conta questa gara? Tantissimo, ma non la considero una partita decisiva. Sarà molto importante nel percorso del campionato, ma solo domani saremo al primo terzo del campionato, ci saranno ancora tantissime partite. Sappiamo cosa significa questa sfida per noi, per la società e per i nostri tifosi. Personalmente non firmerei mai per il pareggio, per nessuna gara, a parte una sfida di ritorno dopo aver vinto l'andata. Faremo la nostra partita consci delle difficoltà come nelle ultime trasferte. Da qui al 23 dicembre avremo 8 partite, le prossime 4 con le prime tre dell'anno scorso in trasferta con in mezzo due partite di Champions molto impegnative". Sul fatto che Allegri ritenga la truppa nerazzurra la principale candidata al titolo, Inzaghi sottolinea: "Non partecipo a griglie, ma non nascondo le ambizioni dell'Inter. Dico sempre alla società, ai tifosi e ai giocatori che noi dobbiamo guardare sempre la prossima partita senza pensare più in là. Speriamo di giocare più partite possibili come successo negli ultimi anni".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

La terna arbitrale

A dirigere il derby d'Italia sarà Guida di Torre Annunziata, assistenti Meli e Alassio. Quarto ufficiale sarà Massa. VAR Irrati, AVAR Meraviglia.

Orario e dove vederla

Juventus-Inter si gioca domenica 26 novembre, con calcio d'inizio in programma alle 20:45. La partita errà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

