La Juventus dei bleus: Kolo Muani è il 27° transalpino nella storia dei bianconeri

Torino, 16 gennaio 2025 – La Juventus è scatenata sul mercato: dopo l'acquisto di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, la dirigenza bianconera ha chiuso anche per Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'attaccante arriva in prestito fino al termine della stagione e darà una grossa mano all'attacco della Juventus anche per far rifiatare Vlahovic, l'unica punta di ruolo della squadra.

L'ex PSG e Eintracht Francoforte è il ventisettesimo giocatore francese nella storia della società bianconera, con il suo approdo a Torino che ribadisce ancora una volta il legame tra la Vecchia Signora e la nazionale transalpina. Nell'arco della storia, infatti, hanno giocato alla Juventus tantissimi campioni francesi, dai più noti, come Platini e Zidane, ai meno conosciuti, come Combin e Zebina. Ma chi sono i giocatori transalpini con più presenze con la maglia bianconera? Al primo posto c'è David Trézéguet, arrivato dal Monaco nel 2000: l'attaccante campione del mondo con la Francia nel 1998 ha collezionato ben 320 presenze con la Vecchia Signora a cavallo tra il primo anno del nuovo millennio e il 2010, poco meno di cento in più di Michel Platini, secondo a quota 223. Al terzo posto si trovano Zidane e Rabiot con 212 apparizioni, mentre in quinta posizione c'è Lilian Thuram, che tra il 2001 e il 2006 ha indossato ben 204 volte la casacca della Juventus. La sesta posizione è occupata da Paul Pogba (190), mentre al settimo posto c'è colui che è stato il mister de “La Pioche” durante il Mondiale del 2018: Deschamps, a quota 178. L'ottavo francese con più presenze nella storia della Juventus è Matuidi con 133, il nono è Zebina con 117 e chiude la top ten Evra con 82. Vieira occupa l'undicesima posizione, con 42 gare disputate in maglia bianconera, mentre al dodicesimo posto c'è il franco-argentino Nestor Combin, che nella stagione 1964-65 giocò complessivamente 38 presenze in bianconero. Il tredicesimo posto è occupato da Boumsong, a quota 36, mentre al quattordicesimo ci sono a parimerito Kalulu e Khéphren Thuram, entrambi con 25 presenze. In sedicesima posizione c'è Coman (22 gare con la maglia della Juventus), in diciassettesima, invece, Blanchard (21). Al diciottesimo posto si trova Thierry Henry, che, all'età di 22 anni, giocò 20 partite con la Juventus, prima di trasferirsi all'Arsenal. Gli ultimi due posti della top 20, infine, sono occupati da Kapo (19 presenze) e Aké (6).