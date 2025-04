Juventus-Lecce, ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ritrovare il quarto posto e magari agganciare anche il terzo. Madama contro Lecce punta su un rendimento interno recentemente tornato all'altezza: cinque vittorie nelle ultime sei gare sul campo amico e quattro clean sheet. Dall'altra parte i pugliesi, senza successi da otto partite, affrontano un test proibitivo, avendo raccolto appena tre punti contro formazioni della parte alta della classifica. Ma uno di questi è arrivato proprio contro i bianconeri all’andata. La sfida mette a confronto il cinismo dei piemontesi – miglior precisione al tiro del campionato (52%) – e le difficoltà offensive salentine (35% di tiri precisi, dato più basso del campionato). La Vecchia Signora eccelle anche in contropiede (nove gol), ma attenzione: è tra le compagini più vulnerabili sui calci piazzati, una situazione in cui i giallorossi, pur fragili, hanno saputo colpire.

I precedenti

La Juventus ha perso soltanto quattro dei 37 match (24V, 9N) disputati contro il Lecce in Serie A; tuttavia, tre di queste sconfitte dei bianconeri sono arrivate proprio nel girone di ritorno, compresi i due ko più recenti, del febbraio 2011 (0-2 in trasferta) e dell’aprile 2004 (3-4 in casa). Madama ha subito più di un gol soltanto in una delle ultime 11 partite giocate contro i giallorossi nel massimo campionato (e in sei di queste i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata): nel febbraio 2011, unica sconfitta nel periodo dei piemontesi contro i salentini (0-2, al Via del Mare, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci). Il Lecce non ha trovato la via della rete in 18 delle 37 partite giocate contro la Vecchia Signora in Serie A; soltanto contro l’Inter, i salentini sono rimasti a secco di reti per più sfide (21) nel massimo campionato (18 anche contro il Milan). I pugliesi hanno perso 24 delle 37 sfide (4V, 9N) disputate contro la Juventus in Serie A; soltanto contro Roma (26) e Inter (30), i salentini hanno subito più sconfitte nel massimo campionato. I torinesi hanno perso soltanto una delle 18 partite casalinghe (13V, 4N) disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile 2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su quella dei giallorossi. I giallorossi non hanno vinto alcuno dei quattro match giocati in Serie A contro la Juventus all’Allianz Stadium - un pareggio e tre sconfitte nel parziale - soltanto al Renato Curi e al Renzo Barbera i salentini hanno disputato più match nel massimo torneo senza mai strappare il successo (cinque gare in entrambi gli stadi).

Le parole di Tudor

Queste le dichiarazioni di Igor Tudor in vista del confronto con il Lecce. "Il gruppo sta bene, abbiamo lavorato bene su tutto in questa settimana che è stata un po' più corta rispetto alla scorsa. Si nota sempre più confidenza nella squadra. Abbiamo lavorato sulla parta tecnica, sulla mentalità. Ogni gara si approccia come una finale, l’ho ribadito anche oggi a tutta la squadra. Passato e futuro contano sempre poco: sono felice perché ho trovato ragazzi con voglia di fare e di dimostrare, questa è stata la mia fortuna. La loro risposta mi ha sorpreso positivamente, sono loro che fanno la differenza. Non è vero che noi allenatori non siamo importanti, lo siamo ma è la risposta che danno i giocatori la chiave. Mbangula e Perin saranno assenti per la sfida contro il Lecce ma penso che torneranno ad allenarsi con noi la prossima settimana. Quella di domani sera è una partita molto difficile. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra partita, non ci sono calcoli da fare o a cui pensare, non c’è altro modo di fare. Il focus è e deve essere sulla gara, il resto deve interessarci zero. Il Lecce? È una squadra aggressiva, pericolosa in ripartenza allenata da un tecnico molto bravo che stimo. Noi però dobbiamo concentrarci principalmente su noi stessi. Thuram ha fatto allenamento con la squadra, vediamo domani chi giocherà. Koopmeiners può giocare più avanti o più indietro. L’ho visto più pimpante, più energetico. Vlahovic e Kolo Muani? Li ho visti bene, sono fiducioso per il contributo che daranno da qui alla fine. Loro come Douglas Luiz che viene da un'annata con tanti infortuni ma che è un giocatore di grandissima qualità con un tiro e una visione di gioco pazzesca. Conceicao è un calciatore forte che mi piace tanto, può risolvere la gara in qualsiasi momento con i suoi dribbling. Ho detto a chi ho fatto giocare un po’ meno che mi dispiace tanto. Sono importanti tutti i giocatori che abbiamo, anche i cambi sono fondamentali. Bremer? È un giocatore fortissimo e di personalità, è sempre lì a dare consigli, fa parte della squadra anche se non si allena. È importantissimo e non vediamo l’ora che torni".

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Gonzalez, Yildiz, Vlahovic. All. Tudor.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

La designazione arbitrale

Luca Zufferli della sezione di Udine arbitrerà la sfida tra la Juventus e il Lecce. A coadiuvare il fischietto friulano per la sfida ci saranno gli assistenti Vecchi e Bercigli, mentre il IV uomo sarà Arena. Al Var pronto Mazzoleni, mentre come Avar ci sarà Massa.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Lecce è in calendario per sabato 12 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

Leggi anche: Napoli, tutti i mali recenti. E Buongiorno si ferma ancora