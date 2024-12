Juventus-Manchester City: Motta con i big in attacco. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 10 dicembre 2024 - Una grande notte di Champions League attende la Juventus. All'Allianz Stadium arriva un Manchester City sì in difficoltà, ma che resta sempre una big d'Europa, nonché la squadra che ha alzato la coppa in occasione dell'edizione 2022/23. Le due squadre sono entrambe a otto punti e hanno ottenuto gli stessi risultati finora (due successi, altrettanti pareggi e una sconfitta). La Vecchia Signora ha vinto le prime due partite, ma da allora ha vacillato, anche se lo 0-0 nella partita della quinta giornata contro l'Aston Villa è sembrato un punto guadagnato. Gli uomini di Pep Guardiola invece non centrano i tre punti in Champions da due incontri e nell'ultimo turno hanno pareggiato in maniera rocambolesca contro il Feyenoord. Questo risultato forse è stato più scoraggiante della sconfitta per 4-1 in casa dello Sporting Lisbona, dato che a un certo punto della gara gli inglesi erano in vantaggio per 3-0.

I precedenti

Juventus e Manchester City si sono affrontate in sei precedenti occasioni in Europa. Dopo aver perso il primo incontro nel settembre 1976 (0-1 in Coppa Uefa), Madama è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime cinque partite contro la squadra inglese (tre affermazioni e due pareggi). Le due sfide più recenti tra i bianconeri e i Citizens risalgono alla fase a gironi della Champions League della stagione 2015/2016. La prima delle due gare si giocò a Manchester e terminò con la vittoria della Juventus per 1-2 grazie alle reti di Mandzukic e Morata che ribaltarono l'iniziale vantaggio degli inglesi. La gara di ritorno si disputò a Torino a fine novembre – il 25 per esattezza – e vide un altro successo di misura per i bianconeri: 1-0 in questo caso, con un'altra rete di Mandzukic. Più in generale sono soltanto due i precedenti in UCL tra le due squadre e in entrambe le occasioni, come detto poco sopra, è stata la Juventus a sorridere. L'attuale serie senza vittorie del Manchester City contro la Vecchia Signora è la più lunga contro un avversario in una competizione europea (cinque), insieme a una serie di cinque partite contro il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Tuttavia, questa sarà la prima volta che i Citizens affronteranno i piemontesi con Guardiola sulla loro panchina.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Questa l'analisi di Thiago Motta in vista dello scontro con i Citizens: "Una grande opportunità per noi affrontare un grande club come il Manchester City: abbiamo preparato la partita per dare il massimo, studiando bene quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare contro un avversario così importante. Non posso dare giudizi sul loro momento attuale, ma è una squadra che negli anni ha dimostrato un valore gigantesco, quindi ho un enorme rispetto per loro e per il loro allenatore Guardiola, per il quale semplicemente parlano i fatti, dato che ha saputo vincere tutto e con continuità. Comandare la partita non è solo una questione di possesso, ma di attitudine: sappiamo che il Manchester City vuole attaccare e vuole mantenere la palla, dovremo essere bravi a difendere bene e ad avere grande qualità quando il possesso lo avremo noi. Si deve essere attenti a tanti dettagli, ma poi bisogna focalizzarsi sulle cose importanti, quindi, per esempio sulla concentrazione nelle due fasi, sull’evitare di concedere spazi, soprattutto fra le linee. Poi alla fine faremo i conti e penseremo alla classifica. Gioca chi merita, chiaramente chi è fermo da tanto necessita di più tempo; siamo una squadra giovane e possiamo migliorare su ogni aspetto del gioco, però stiamo dimostrando grande carattere nei momenti di difficoltà, e questo accade perché in campo c’è grande solidarietà. Una dimostrazione è Yildiz, che è a disposizione per fare tantissime cose diverse. Sono felice che stiano rientrando i ragazzi, perché loro sono i primi a non essere felici di stare fuori, ed è anche bello sapere che possono darci una mano; detto questo non penso che i nostri problemi, quando ci sono, siano dovuti agli infortuni. Il saluto di Elkann? È stato bello e importante che ieri sia venuto a trovarci".

Le parole di Yildiz

Insieme a Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa Kenan Yildiz. "Un sogno che diventa realtà la partita di domani: è una di quelle sfide che da bambini si vuole giocare; la Champions League è una competizione magica, ho lavorato tanto per essere qui e quando sento l’inno mi vengono i brividi. Il Manchester City - ha detto il turco - è una squadra con tantissimi campioni, come Foden e Haaland, è un onore giocare contro campioni come loro. Ci siamo preparati molto bene per la sfida, sarà una grande notte per la squadra e per me, io farò il mio meglio. Arriviamo da un pareggio, ma il nostro focus è su domani, siamo uniti ed entusiasti di giocare questa gara. La mia stagione? Sta andando molto bene, è bello giocare con giocatori come Cambiaso che mi aiutano molto; nel calcio bisogna, però, sempre migliorare, in tutto. Spero di continuare a crescere e segnare tanti gol; Thiago Motta è un grande allenatore, sono felice di lavorare con lui, ci sta aiutando molto, e gioco dove mi chiede di giocare".

La conferenza di Guardiola

"La Juventus è la Juventus - ha sottolineato Guardiola - È la squadra italiana più vincente, una squadra con una grandissima storia e merita tutto il nostro rispetto. Thiago Motta sta lavorando molto bene, sta dando un'impronta ben definita a questo gruppo di giocatori, ci attende una gara complicata. La Juventus ha cambiato tanto in estate ed è normale che ci voglia un po' di tempo per raccogliere i frutti del lavoro sul campo. Il mio primo anno a Manchester è stato un anno di assestamento, non abbiamo vinto trofei, ma poi sapete tutti come è andata nelle stagioni seguenti. Ci vuole tempo per raggiungere i risultati desiderati. Quanto a noi, dopo praticamente nove anni al top è normale che ci siano dei periodi meno positivi, ma torneremo a esprimerci al meglio, ne sono sicuro".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Manchester City si disputa mercoledì 11 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

La terna arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro: Turpin (FRA); Assistenti: Danos (FRA) - Finjean (FRA); Quarto ufficiale: Vernice (FRA); VAR: Delajod (FRA); AVAR: Millot (FRA).

