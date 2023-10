Juve, occhio al mercato: Soulè può tornare, Thuram a centrocampo. E Vlahovic rinnova

Torino, 31 ottobre 2023 - Max Allegri predica calma e dice di voler guardare solo al quinto posto, ma oggi la Juve è seconda ed è a meno due dall’Inter e ha cinque punti di vantaggio sul Napoli a parità di partite giocate. Il margine è già significativo se lo si allarga anche alle romane (Lazio a meno sei e Roma a meno nove) e alla Fiorentina, sconfitta proprio dai biancocelesti nel posticipo e ferma a 17 punti. Insomma, se si guarda alla lotta Champions, tra l’altro senza la coppe, la Juve ha già messo tanto fieno in cascina. Non si vuole però alzare troppo l’asticella e Allegri cerca di togliere pressione ai suoi per metterla agli altri: la tattica può funzionare. Ma si sa, i campionati si vincono in primavera e per ora l’obiettivo del tecnico e tenere i suoi in corsa quando arriveranno le tornate decisive del campionato, le quali potrebbero anche essere influenzate maggiormente dalle fatiche europee delle rivali. Per ora la Juve si è comportata bene con 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, salendo, dopo cinque clean sheets consecutivi, al secondo posto tra le migliori difese del campionato con sei gol presi dietro solo all’Inter con cinque. E già si pensa al mercato di gennaio, per fare in modo che Allegri possa avere le rotazioni sufficienti a reggere il ritmo, soprattutto a centrocampo dove si registrano le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, a cui si è aggiunta, momentaneamente, quella di Timothy Weah per una lesione muscolare. Occhi su Thuram in mezzo, c’è anche Patino Cristiano Giuntoli è al lavoro, con le armi che ha, che sono lo scouting e la necessità di scovare talenti a basso costo per migliorare i numeri a bilancio, vero cardine dell’inizio della sua gestione. Serve risanare, e tanto. Impossibile oggi parlare di acquisti come Mimmo Berardi, che costa 30 milioni, e in parte anche Rodrigo De Paul che sarebbe accessibile forse solo in prestito, più facile, e forse più funzionale, parlare di acquisti giovani, futuribili, magari oggi poco costosi ma che potranno diventare una plusvalenza o elementi utilizzabili sul campo per dare una mano. Uno degli obiettivi del direttore bianconero è Charlie Patino, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Arsenal e oggi al Swansea in Championship inglese. Viene da undici partite in stagione e un gol e ha un valore abbastanza contenuto di circa 12 milioni di euro. Patino non è il solo seguito, perché dalla famiglia Thuram, oltre a Marcus ora all’Inter, c’è anche il fratello Khephren, mediano del Nizza classe 2001. E’ giovane, ma i costi sono già molto elevati e servirà una trattativa di alto profilo per convincere il Nizza a cederlo. A certe cifre appare fuori mercato per i bianconeri, anche se la richiesta dei francesi potrebbe essere abbassata con l’inserimento di Iling jr. Missione comunque difficile. Poi l’attacco. Allegri potrebbe aver bisogno di un’ala con gol e giocate e non a caso in estate è stata fatta una corte spietata a Mimmo Berardi che il Sassuolo non ha voluto cedere. Il mancino del Sassuolo costa tanto ma la Juve in casa potrebbe avere il rinforzo giusto: Matias Soulè. Prestato al Frosinone l'attaccante è già a quota cinque gol e un assist in otto partite e a gennaio potrebbe rientrare alla base. Angelozzi forse non sarà d’accordo e proverà a resistere.

Il rinnovo di Vlahovic

Dopo una estate passata a convivere con i rumors, con il Chelsea sullo sfondo nel caso in cui Romelu Lukaku fosse sbarcato a Torino, Dusan Vlahovic si è ripreso la Juve. Il serbo viaggia a quattro gol e un assist in otto partite, ma più che altro sembra aver ritrovato serenità ed è pienamente inserito nel mondo Juve. Non che ne fosse uscito, ma sicuramente nell’ultimo calciomercato non è stato così lontano ad una uscita di scena. Alla fine Vlahovic è rimasto e l’offerta per cui la Juve lo avrebbe sacrificato, ovvero di altissimo tenore, non è arrivata. Il più contento è stato probabilmente Max Allegri che ha ritrovato il suo centravanti e anche Dusan è sereno di essere rimasto. Ora l’idea del club è quella di prolungare il contratto in essere fino al 2026 e la settimana che porta verso Firenze dovrebbe vivere dei primi contatti con il suo procuratore Ristic. La partita del Franchi è sempre particolare, lui è sentito ex e l’accoglienza sarà sicuramente calda: uno stimolo in più per fare bene. Ma più che dal punto di vista tecnico e progettuale, sarà da trovare una quadra economica rispetto all’attuale accordo di Vlahovic che prevede un ingaggio a salire partendo da 7 milioni per arrivare a sopra 10. L’esigenza di Giuntoli e della società è quella di abbassare il monte ingaggi e Valhovic è sicuramente uno dei più pagati in rosa e un costo importante per il bilancio bianconero a livello di ammortamento. Serve che il giocatore faccia un passo verso il club e per ora c’è una apertura. La Juve punta ad un rinnovo di una o due stagioni in modo tale da poter spalmare i costi di Vlahovic a bilancio. Così come il suo restante ingaggio. Se Dusan dirà sì potrebbe firmare o fino al 2027 o fino al 2028, magari anche allontanando una ipotesi di cessione. A meno che, come sempre nel calcio, non arrivi una offerta irrinunciabile per il suo cartellino. Insomma, Vlahovic cardine del progetto Juve dopo una estate tormentata, ma si cerca anche di migliorare i bilanci cercando di fornire serenità ad uno dei giocatori più rappresentativi in questa lotta scudetto che ormai coinvolge senza se e senza ma la Juventus. Ora il big match del Franchi, poi Cagliari e Inter in casa. Leggi anche - Coppa Italia, via ai sedicesimi: dove vederli in tv