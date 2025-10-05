Juventus-Milan: sorpresa Rugani per Tudor. Allegri recupera Tomori dal 1'

Torino, 5 ottobre 2025 – Il piatto forte della sesta giornata del campionato di Serie A di calcio è senza ombra di dubbio la super sfida in programma questa alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN) all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. I bianconeri ci arrivano dopo una striscia di ben quattro pareggi tra campionato e Champions League.

Il tecnico della Juventus Igor Tudor, alla vigilia ha cercato di tenere alta l’asticella della concentrazione: “Bisognerà giocare una gran bella gara contro il Milan. Tra noi e loro non credo ci siano particolari differenze. Sarà il campo a stabilire chi è più forte. Il Milan ha il vantaggio di aver giocato domenica scorsa e aver preparato solo questa gara, mentre noi dovremo cercare di tirare fuori tutto ciò che abbiamo. Pressione? Non mi interessano i numeri. In queste partite la squadra l’ho vista bene. Sta mettendo in campo ciò che prepariamo. I risultati dipendono da tanti fattori. Il Milan? Una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e grandi giocatori. Stanno attraversando un buon momento, ma giochiamo in casa e dovremo fare una grande partita”. Poi una battuta scherzosa sul connazionale Modric: “Ci ho giocato assieme in Nazionale. Ha scritto la storia del nostro popolo. Un giocatore così non nascerà più. Nessuno può avvicinarsi al suo livello e poi a quarant’anni gioca a questi livelli. Una cosa mai vista. Speriamo che domani faccia c…”. Dall’altra parte c’è un Milan che arriva alla gara con il morale a mille dopo cinque vittorie di fila, Coppa Italia compresa. Al netto di quelle che possono essere le dichiarazioni, di certo sarà una gara dal sapore speciale per il tecnico del Milan Max Allegri che, come al Milan, ha allenato in due diverse parentesi i bianconeri: “Per me è stata una settimana normale. Conterà solo la partita. I sentimenti, dopo otto anni alla Juve, è chiaro che ci siano, ma spero di farne almeno otto anche al Milan”. Sulla gara: “Sarà una gara importante, contro una Juventus che non ha ancora perso e sarà una bella partita da giocare. Sarà importante cercare di fare un altro passo avanti perché la Juventus è una squadra che fino alla fine giocherà per lo scudetto. Dovremo cercare di essere bravi”. Le buone notizie per Allegri arrivano dall’infermeria, visto il ritorno di Tomori, che contro il Napoli ha accusato nel finale un leggero problema muscolare: “È a disposizione. Anche Leao ha fatto una buona settimana di allenamento, la prima dopo l’infortunio di agosto. Sta crescendo, così come Nkunku”.

Le possibili scelte di Tudor e Allegri

Tudor dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Di Gregorio che torna tra i pali dopo aver lasciato il posto a Perin contro il Villareal. In difesa mancherà Bremer e ci sarà la sorpresa Rugani, al fianco di Gatti e Kelly. L’ex rossonero Kalulu sarà sulla fascia destra, con Cambiaso sull’out mancino e il duo formato dall’altro ex Milan Locatelli e da McKennie in mezzo al campo. Davanti, Conceicao e Yildiz supporteranno la punta, che dovrebbe essere David. Il Milan di Allegri risponderà con l’ormai consueto 3-5-2: come detto, ci sarà Tomori nel trio difensivo davanti a Maignan, assieme a Gabbia e Pavlovic. Bartesaghi sostituirà lo squalificato Estupinan sulla sinistra, mentre sulla destra sarà confermatissimo Saelemaekers. In mezzo al campo ancora il trio composto da Fofana, Modric e dall’ex Rabiot. Nessuna novità neppure in attacco, dove agirà il tandem Pulisic-Gimenez, con Nkunku e Leao pronti a subentrare a gara in corso.

Orari e dove vedere la partita in TV

La gara Juventus-Milan, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile domenica 5 ottobre alle 20.45 in esclusiva su DAZN e in streaming su app e sito sempre di DAZN.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. All. Allegri.