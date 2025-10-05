Pulisic calcia un rigore alle stelle, Juventus Milan finisce 0-0

Torino 5 ottobre 2025 – Una partita a scacchi dove i rossoneri hanno avuto più occasioni per vincerla, ma dove alla fine l'equilibrio non si è spezzato. All'Allianz Stadium finisce 0-0 tra Juventus e Milan, con il pesantissimo errore dal dischetto di Pulisic, che calcia alto nell'occasione migliore per sbloccare una partita combattuta e ricca anche di spunti. Se il calcio fosse pugilato, ai punti forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosa di più, ma anche i bianconeri hanno la loro dose di rimpianti, in particolare Gatti a inizio secondo tempo si era fatto ipnotizzare a tu per tu con Maignan.

Con il punto ottenuto la Juventus aggancia l'Inter al quarto posto, mentre il Milan diventa terzo in solitaria, un punto davanti proprio alla coppia citata in precedenza e a due punti dal primato condiviso di Napoli e Roma.

Primo tempo

Sceglie un atteggiamento più conservativo Tudor nei confronti della gara contro i rossoneri. Davanti a Di Gregorio c'è Rugani in difesa con Gatti e Kelly, mentre Kalulu è spostato in corsia a destra, per dare maggiore copertura senza palla. Cambiaso agisce a sinistra nel centrocampo completato dalla coppia Locatelli e McKennie. Davanti c'è David, supportato in trequarti da Conceiçao e Yildiz. Allegri invece, alla sua prima volta da avversario allo Stadium dopo l'esperienza in bianconero, sceglie Maignan tra i pali, protetto dalla linea atre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Saelemaekers e Bartesaghi sono i due uomini in corsia, mentre non si può prescindere da Modric e Rabiot nella mediana, con Fofana nel ruolo di terzo interno di centrocampo. In avanti la scelta del tecnico toscano ricade sulla coppia Pulisic e Giminez.

Partita fin da subito molto equilibrata, con palleggio insistito prima del Milan e poi della Juventus per cercare di stabilire un primo predominio in campo. Fofana e McKennie sono i primi da una parte e dall'altra a testare la retroguardia avversaria, ma nessuno dei due riesce a creare un vero problema per i rispettivi portieri. La partita è avara di emozioni nella prima fase. Una partita a scacchi tra due formazioni che non vogliono scoprirsi, com'è nell'anima dei due allenatori, in attesa del passo falso della rivale di fronte.

Nei primi venti minuti la gara non brilla per occasioni da gol. I rossoneri hanno un piccolo margine nel possesso di palla, ma sono i padroni di casa a palleggiare con maggiore precisione e qualità. Quando infatti la Juve trova verticalità nelle sue giocate riesce a mettere in apprensione il Milan. La prima grande occasione però del primo tempo è di marca milanista. Pulisic strappa la sfera a Conceiçao e si lancia in area di rigore avversaria, ma al momento di calciare scivola neutralizzando con sfortuna l'occasione. La risposta bianconera è affidata a Locatelli, il cui tiro dal limite però non trova lo specchio della porta.

Persiste l'equilibro allo Stadium e se prima è Pulisic a scivolare dopo una bella giocata, al 28' capita a uno sfortunato David. Il bomber canadese riceve un bellissimo assist involontario da McKennie sulla sua deviazione del suggerimento di Conceiçao. L'ex Lille però perde il piede d'appoggio al momento della conclusione e manca l'appuntamento con la sfera. Quattro minuti più tardi invece si accende di colpo di Gimenez: bella giocata individuale del bomber messicano e mancino potente, ma centrale, disinnesca in due tempi Di Gregorio.

Si accende il finale del primo tempo. Il Milan preme e la Juventus non vuole farsi schiacciare. Si aprono allora gli spazi per i break individuali. In casa rossonera Pavlovic trova un bellissimo traversone dalla sinistra. Anticipo perfetto da parte di Gimenez e colpo di testa a cercare l'incrocio sul secondo palo, ma la palla esce di pochissimo rispetto allo specchio bianconero. I padroni di casa provano a reagire, ma non impensieriscono Maignan. Nel finale ammonito Fofana per un intervento in ritardo ai danni di Locatelli a centrocampo. È l'ultima immagine del primo tempo, che termina sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo per le due squadre, riprendono gli stessi ventidue protagonisti del primo tempo, ma la gara sembra accendersi di colpo. Al 48' Gatti trova la migliore occasione della gara fino a quel momento. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, il difensore si ritrova completamente solo davanti a Maignan: girata a mezza altezza a colpo sicuro e parata mostruosa del portiere francese. Un muro da parte del portiere che dà animo ai suoi compagni. Il Milan infatti reagisce subito e prima costringe Locatelli a spendere il suo primo giallo, poi conquista il calcio di rigore per sbloccare la gara. Sul lancio di Modric, parte benissimo Gimenez e Kelly gli frana addosso prevenendo il suo intervento, Guida vede tutto e assegna il penalty. Dal dischetto va Pulisic, ma lo statunitense sbaglia completamente l'esecuzione e calcia sopra la traversa, sprecando la chance per sbloccare la gara.

Il Milan non si fa peròl prendere dal panico, al contrario i rossoneri premono sull'acceleratore e alzano il baricentro. La Juventus è schiacciata per diversi minuti nella propria metà campo e in questi momenti ancora Pulisic va a stuzzicare Di Gregorio, il quale però blocca il tiro a giro dell'americano. Ammonito Bartesaghi al 60' nel momento di massima pressione da parte del Milan a caccia di una nuova occasione per sbloccare la gara dello Stadium.

Allegri crede nel gol del vantaggio e prova ad alzare i giri del motore con dei cambi, schierando Leao e Loftus-Cheek al posto di Gimeenz e Fofana. Tudor risponde con gli ingressi di Vlahovic, Openda e Thuram al posto di David, Yildiz e Conceiçao. Qualche istante prima di queste sostituzioni Leao ha provato a pescare il jolly dal mazzo, calciando da centrocampo dopo aver visto Di Gregorio fuori dai pali: pallone largo di poco rispetto alla porta bianconera.

Ancora i rossoneri a rendersi pericolosi e questa volta è grande l'occaisone sciupata da Rafa Leao. Il bomber portoghese riceve benissimo alle spalle della difesa e da pochi passi stoppa e calcia con il sinistro, ma clamorosamente manca lo specchio della porta da posizione molto vantaggiosa. Sorriso amaro per l'attaccante rossonero, consapevole di aver fallito una grande chance. Allegri però non demorde e si gioca anche la carta Nkunku per Pulisic a caccia del gol vittoria.

La Juventus soffre, ma non molla e prova la reazione quando la gara entra nel suo ultimo quarto d'ora. Gatti viene ammonito, mentre Openda cerca di mettersi in ritmo in avanti, ma il suo destro è poco preciso. Tra le fila bianconere entra anche Kostic per Rugani, nell'ultimo cambio a disposizione di Tudor. Gli ultimi minuti prova a premere anche la squadra bianconera, con un piccolo predominio territoriale e un paio di azioni consecutive in area milanista, ma senza risucire a incidere. L'ultima grande occasione è ancora di marca rossonera, con l'intuizione di Modric per Leao, ma al momento del tiro il portoghese strozza troppo la conclusione e Di Gregorio respinge. Sulla ribattuta ci prova Loftus-Cheek, ma il suo destro è murato da Kelly. Sono le ultime emozioni di una sfida che termina senza reti: allo Stadium finisce 0-0 tra Juventus e Milan.