Juventus-Monza, Kolo Muani al posto di Vlahovic. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 26 aprile 2025 – In occasione della 34° giornata di Serie A, la Juventus ospita il Monza con l’obiettivo di riacciuffare il quarto posto e allungare la striscia vincente all'Allianz Stadium sotto la guida di Igor Tudor. Dopo Genoa e Lecce, un altro successo interno consegnerebbe al tecnico croato un piccolo record, in quanto diventerebbe il primo, dai tempi di Maurizio Sarri, a vincere le prime tre gare casalinghe da allenatore bianconero. Kenan Yildiz, talento classe 2005, è protagonista assoluto della nuova gestione: due gol su due allo Stadium con Tudor in panchina. I brianzoli, invece, stanno attraversando una fase opaca: otto gare su undici senza reti segnate. La difesa dei piemontesi dovrà evitare i cali sulle palle alte: 10 i gol di testa subiti, così male come solamente nel 2009/10.

I precedenti

Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in Serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2. Madama ha vinto le ultime tre partite giocate contro i lombardi in Serie A: contro nessuna squadra di questo torneo i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nella competizione rispetto a quella registrata contro i brianzoli (tre, come contro il Como). Ciascuna delle due sfide all’Allianz Stadium tra la Vecchia Signora e Monza in Serie A – entrambe giocate nel girone di ritorno – sono terminate con il punteggio di 2-0: la prima a favore dei biancorossi, il 29 gennaio 2023, e la seconda per i padroni di casa, lo scorso 25 maggio. I torinesi hanno perso solo una delle ultime 16 sfide in Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprio contro il Monza: 1-0 in terra brianzola il 18 settembre 2022.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, D'Ambrosio; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Monza è in calendario per domenica 27 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

E' Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn) l'arbitro designato a dirigere Juventus-Monza, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Marco Ricci di Firenze; Quarto ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria, VAR Matteo Gariglio di Pinerolo (To); AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.

