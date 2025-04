Juventus-Monza 2-0, Nico Gonzalez e Kolo Muani rilanciano Tudor

Torino, 27 aprile 2025 - Non poteva sbagliare e non sbaglia la Juventus. All'Allianz Stadium, i bianconeri stendono il Monza per 2-0, grazie ai sigilli nel primo tempo di Nico Gonzalez e Kolo Muani, e nonostante l'espulsione per gomitata di Yildiz (il turco salterà lo scontro Champions con il Bologna, ma rischia di non esserci anche contro la Lazio). Il successo ai danni dei brianzoli - ormai virtualmente retrocessi - restituisce il quarto posto alla Vecchia Signora, in attesa del risultato del Bologna, impegnato domani a Udine.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. Allenatore: Nesta.

Primo tempo

La prima occasione dell'incontro si registra al 4', quando Kolo Muani impegna - in un intervento non così probante - Turati, che respinge con i pugni il tentativo in acrobazia del francese. La risposta dei brianzoli sta in una percussione centrale di Birindelli, che arriva fino all'area avversaria, scaricando un sinistro bloccato da Di Gregorio. Da un mancino a un altro: quello al 12' di Nico Gonzalez dalla distanza non lascia scampo all'estremo difensore biancorosso e i piemontesi sbloccano il risultato. La Vecchia Signora al 23' potrebbe anche raddoppiare, ma Kolo Muani spreca clamorosamente l'assist di Locatelli, spedendo la sfera sul fondo, a tu per tu con Turati. Non inquadra il bersaglio grosso neppure Yildiz da posizione defilata. Madama spinge, ma Kolo Muani commette un altro errore, sbagliando lo stop e favorendo l'uscita bassa di Turati. Il numero 20 dei locali si riscatta al 34: dopo il recupero di Yildiz, Thuram guida con prepotenza la ripartenza dei suoi, servendo al connazionale l'assist che Kolo Muani trasforma nel 2-0. La truppa di Tudor è in totale controllo, ma proprio in chiusura di prima frazione Yildiz commette un'ingenuità, rifilando una gomitata a Bianco a palla lontana. Dopo aver rivisto l'episodio al Var, l'arbitro Berenzoni estrae il cartellino rosso.

Secondo tempo

Forte dell'uomo in più, la compagine di Nesta spinge sin da avvio ripresa alla ricerca del gol che riaprirebbe il match. Di Gregorio è attento sul colpo di testa ravvicinato di Birindelli, poi Castrovilli calcia alto. Ma al 58', dopo gli ingressi di Savona e Weah, la Juve sfiora il tris con Nico Gonzalez, il cui sinistro è troppo debole per superare Turati. Prime sostituzioni anche per gli ospiti, nelle cui file vanno dentro Forson e Petagna. Il Monza torna a farsi minaccioso nell'area avversaria, con il tiro-cross di Castrovilli che finisce sul fondo. Altri cambi da una parte e dall'altra: per i torinesi scocca l'ora di Alberto Costa, mentre sul fronte brianzolo ecco Sensi, Ciurria e Vignato. Madama fa buona guardia, tanto che l'unico rischio corso nel finale è una zuccata di Caprari che viene bloccata da Di Gregorio. E così dopo quattro minuti di recupero i padroni di casa possono esultare per il ritorno alla vittoria.

Il tabellino

Juventus-Monza 2-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram (56′ Weah), Cambiaso (56′ Savona); Nico Gonzalez (73′ Alberto Costa), Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Conceicao, Adzic, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (62′ Petagna), Akpa Akpro (62′ Forson), Bianco (80′ Ciurria), Castrovilli (72′ Sensi), Kyriakopoulos; Caprari, Mota (80′ Vignato). All. Nesta. A disp. Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Palacios, Martins, Colombo

Marcatori: 11′ Nico Gonzalez, 33′ Kolo Muani.

Note: ammoniti 31′ Veiga, 58′ Savona, 74′ Pereira, 79′ Goldaniga, 85′ Carboni, 85′ Alberto Costa. Espulso 46′ Yildiz.

