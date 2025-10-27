Juventus, la panchina che scotta: l’ennesimo cambio

Torino, 27 ottobre 2025 – Alla Juventus, ormai, la panchina è diventata un girone infernale. Oggi è toccato a Igor Tudor, esonerato dopo appena sette mesi dal suo ritorno in bianconero. Otto gare senza vittorie, l’ultima sconfitta per 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e una media punti da 1,58 – la più bassa dell’ultimo decennio – hanno spinto la dirigenza a cambiare ancora, affidando la squadra ad interim a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Un altro capitolo di una saga ormai logora, quella degli allenatori juventini del dopo-Allegri (prima versione). Da quando nel 2019 si è chiuso il primo ciclo del livornese, cinque allenatori si sono succeduti in sei anni, senza che nessuno riuscisse a restituire identità, continuità e soprattutto quella mentalità vincente che aveva caratterizzato l’era dei nove scudetti consecutivi.

Dallo scudetto “estivo” di Sarri all’intermezzo Pirlo

Il primo esperimento post-Allegri fu Maurizio Sarri, scelto per dare un’impronta più offensiva e moderna a una squadra reduce da nove anni di dominio. Vinse lo scudetto al primo colpo nel 2020, quello del “campionato estivo” ai tempi del Covid, ma non conquistò mai lo spogliatoio né la dirigenza. La Champions, obiettivo vero del club, finì ai quarti con il Lione, e Sarri fu congedato dopo una sola stagione. Al suo posto, è stato scelto l’azzardo Andrea Pirlo. Alla prima esperienza assoluta, l’ex regista cercò di portare freschezza e coraggio, ma la squadra apparve spesso fragile e discontinua. Finì al quarto posto in Serie A, interrompendo la striscia di nove scudetti consecutivi, ma mise comunque in bacheca Coppa Italia e Supercoppa, rispettivamente contro Napoli e Atalanta. Ciononostante, anche lui non fu confermato.

Il ritorno (amaro) di Allegri

Nel 2021 la Juventus tornò all’usato sicuro: Massimiliano Allegri, l’allenatore del quinquennio d’oro. Ma il secondo ciclo non ha mai avuto il sapore del primo. Nella stagione del rientro arrivarono solo piazzamenti e due finali perse (Supercoppa e Coppa Italia), entrambe ai supplementari contro l’Inter. La seconda stagione fu segnata dalle vicende extra-campo: il caso plusvalenze, le dimissioni del presidente Andrea Agnelli, dopo 13 anni alla guida, la penalizzazione di dieci punti al termine del campionato e un ambiente travolto da inchieste e tensioni. In campo, la Juve deluse in Europa, uscì ai gironi di Champions e si fermò in semifinale di Europa League. Allegri chiuse terzo, ma retrocesso al settimo posto per la penalità, con la conseguente esclusione dalla Champions dopo undici anni consecutivi. Il tecnico livornese - unica conferma dopo quell'annata disastrosa - provò a rimettere insieme i cocci nel 2023-24, riportando almeno un trofeo – la Coppa Italia – ma lo fece tra polemiche e tensioni. La sfuriata con la giacca lanciata, gli urli a Rocchi e lo scontro con la stampa portò immediatamente al suo esonero, vista l’ormai evidente rottura con l’ambiente. Quella stagione venne chiusa da Paolo Montero.

Le difficoltà per Motta e Tudor

Per il rilancio, la Juventus si affidò a Thiago Motta, reduce dalla storica qualificazione in Champions League dopo 60 anni con il Bologna. L’idea era inaugurare un nuovo ciclo basato su gioco e sostenibilità. Ma la stagione 2024-25 fu un susseguirsi di delusioni: fuori da tutte le coppe, eliminata dal PSV ai playoff di Champions e dall’Empoli ai rigori in Coppa Italia. Le due pesanti sconfitte di marzo (0-4 con l’Atalanta, 0-3 a Firenze) costarono il posto anche a lui. Fu così (ri)chiamato Igor Tudor, che traghettò la squadra al quarto posto per la qualificazione in Champions, guadagnandosi la conferma anche per la stagione 2025-26. Ma il nuovo ciclo non è mai davvero cominciato: dopo un’estate incoraggiante, il rendimento è precipitato. La Juventus ha smarrito gioco, gol e fiducia, con Tudor che non è riuscito a invertire la rotta. Dai 2,27 punti a partita dell’Allegri “prima maniera” ai 1,85 del suo ritorno, fino ai 1,67 di Motta e ai 1,58 di Tudor, la media parla da sola: la Juventus non riesce più a essere la Juventus. Cambiano i tecnici, gli interpreti, i progetti, ma resta un filo comune: la difficoltà di ricostruire una squadra vincente e riconoscibile. Oggi Brambilla guiderà i bianconeri in attesa di una scelta definitiva. Ma più del nome del prossimo allenatore, a Torino serve ritrovare un’idea chiara.