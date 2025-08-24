Juve, buona la prima. Parma battuto 2-0 con gol di David e Vlahovic

Torino, 24 agosto 2025 - Parte con il piede giusto il campionato della Juventus. Le reti di David e Vlahovic valgono il 2-0 ai danni del Parma. Il canadese apre le marcature nella ripresa, poi è il serbo - subito dopo l'espulsione di Cambiaso - a siglare il raddoppio nel finale. Che il gol contro i ducali possa cambiare il destino dell'ex Fiorentina e le idee di mercato della Vecchia Signora?

Le scelte degli allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta.

Primo tempo

Juve aggressiva e padrona delle operazioni fin da subito, anche se la prima occasione è per il Parma: al 4', sugli sviluppi di una rimessa laterale, Valenti fa la sponda e dall'altra parte arriva Lovik, ma Cambiaso evita il pericolo deviando in angolo. Dopo qualche minuto senza emozioni, al 13' i bianconeri si rendono pericolosi sull'asse Thuram-Conceicaso: il francese lancia in profondità per il compagno, che di testa impegna Suzuki. Tre giri di lancette più tardi, altro rischio per i ducali, quando David, dopo una respinta corta nell'area avversaria, non inquadra la porta. Gli ospiti alzano il muro e la Vecchia Signora fatica a sfondarlo. Così ci provano da fuori area Conceicao e Thuram, ma in entrambi i casi Suzuki blocca senza problemi. Al 42' invece è Bremer, di testa, a spaventare gli emiliani, ma il suo tentativo non è preciso. Non succede altro fino all'intervallo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa subito una clamorosa chance per il Parma: la ripartenza di Almqvist è fulminante e Pellegrino ha sui piedi la palla dello 0-1, ma Bremer interviene in maniera provvidenziale, salvando i suoi. La replica della Juventus sta in due conclusioni dalla distanza di Gatti e Yildiz, entrambe fuori di poco. Sfortunati i piemontesi al 54', con il tiro di Conceicao (deviato da Keita) che sbatte sul palo. Cambi su entrambi i fronti: Gatti e Locatelli lasciano spazio a Joao Mario e Koopmeiners, mentre dall'altra parte Sorensen rileva Ordonez. La formazione di Cuesta rischia grosso al 58', quando per un soffio Valenti non spedisce in porta la girata sporca di David. Poco male per Madama, che un minuto più tardi sblocca il risultato proprio con il canadese, che gonfia la rete sul cross dal fondo di Yildiz. Il match è in mano ai locali, che concedono poco o niente al Parma. Anzi, è Yildiz a chiamare in causa Suzuki in un paio di occasioni. Tudor spedisce in campo due uomini mercato come Nico Gonzalez e Vlahovic, e l'argentino ci mette appena qualche secondo per staccare di testa sugli sviluppi di un angolo, senza però centrare la porta. All'83' clamorosa ingenuità di Cambiaso, che rifila una manata a Lovik e viene espulso. Ma la Signora, in inferiorità numerica, chiude i giochi: Joao Mario lancia Vlahovic che combina con Yildiz e poi trasforma in gol l'assist del turco. Sui tre punti dei torinesi c'è anche lo zampino di Di Gregorio, che devia il corner il mancino di Bernabé.

Il tabellino

Juventus - Parma 2-0

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Gatti (55′ Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (55′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso (82′ Espulso); Conceicao (79′ Gonzalez), Yildiz (88′ McKennie); David (79′ Vlahovic). A disp. Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, Rouhi, Kostic, Adzic. All. Tudor.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita (87′ Djuric), Ordonez (55′ Sorensen), Valeri; Almqvist (80′ Benedyczak), Pellegrino. All. Cuesta. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Begic, Joujou, Amoran, Plicco, Sits. All. Cuesta.

Arbitro: Mercenaro di Genova

Reti: 59′ David, 84′ Vlahovic.

Note: ammoniti Gatti, Tudor, Suzuki, Sorensen. Espulso Cambiaso.

