Juventus pronta per il Mondiale per Club: Tudor conferma il 3-4-2-1

"C’è emozione, perché è la prima volta per questa competizione, e sappiamo che qua ci sono le squadre migliori al mondo, però non siamo venuti a partecipare, questo è chiaro". Igor Tudor (nella foto) fonde sempre sogni e concretezza. Ora che la Juve lo ha confermato e rinnovato, sa che al Mondiale per Club l’occasione è unica per un salto di livello che tutto il mondo bianconero auspica. La squadra si sta già allenando al Greenbrier Resort, in West Virginia, in vista dell’esordio contro gli emiratini dell’Al-Ain, giovedì alle 3 di notte (ora italiana). Sembra che il tecnico croato non voglia abbandonare il 3-4-2-1 che in campionato ha consentito di conquistare il pass Champions. In difesa non ci sarà più Veiga, rientrato al Chelsea dopo il prestito da gennaio a fine campionato, ma l’alternativa per Tudor sarà rappresentata da Rugani. E poi c’è curiosità di vedere se Bremer riuscirà a mettere nelle gambe i primi minuti dopo il terribile infortunio al ginocchio dello scorso ottobre. A centrocampo, invece, la certezza è sempre Thuram con capitan Locatelli che sta recuperando dagli acciacchi accusati in Nazionale, mentre Conceiçao e Yildiz rimangono gli uomini di qualità da piazzare sulla trequarti. Da vedere poi se in attacco sarà dato spazio a Kolo Muani, il cui prestito è stato prolungato proprio per il Mondiale, o a Dusan Vlahovic.

IL PROGRAMMA DI OGGI.Palmeiras-Porto (girone A, giocata nella notte); Botafogo-Seattle Sounders (girone B, giocata nella notte); Chelsea-Lafc (girone D, ore 21); Boca Juniors-Benfica (girone C, alle 24); Flamengo-Esperance (girone D, alle 3 di domani).