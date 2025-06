Juventus: rivoluzione di mercato con Comolli, cessioni e nuovi obiettivi

Cristiano Giuntoli non è più il direttore generale della Juventus, sostituito da Damien Comolli. Ma la logica di azione sul mercato non può cambiare. La Signora deve prima far partire i giocatori non più funzionali al progetto, o quelli più remunerativi, e successivamente guardare agli arrivi. Questo impone il bilancio, tenendo conto che l’attivo di 17 milioni dell’ultima semestrale deriva proprio da questo nuovo corso contabile.

In un’estate che imporrà l’ennesima rivoluzione a livello di rosa, partiranno pezzi grossi. Dusan Vlahovic, per esempio, che piace tanto al Fenerbahce di Mourinho: i turchi potrebbero pagarlo trenta milioni e assicurargliene dieci a stagione netti con un biennale. E poi, Douglas Luiz, Mister 50 milioni, e Nico Gonzalez: hanno mercato in Premier.

Solo dopo queste cessioni da circa cento milioni complessivi – senza dimenticare che Renato Veiga tornerà al Chelsea dal prestito, probabilmente anche Cisco Conceiçao al Porto, mentre si proverà a trattenere ancora Kolo Muani dopo il Mondiale per Club – si potrà passare alla fase attiva del mercato.

Se per l’attacco i nomi di Osimhen e Hojlund restano in stand-by – il nigeriano dice no all’Al-Hilal, ma le richieste di ingaggio sono molto elevate, mentre il danese è un obiettivo ma sembra voler rimanere allo United – il canadese Jonathan David in uscita dal Lille e Viktor Gyokeres, svedese dello Sporting Lisbona dalle cifre realizzative top, sono le piste più calde. Specialmente la seconda.

L’attacco è solo parte di tutta la strategia. A centrocampo l’obiettivo palese è Sandro Tonali, che però a Newcastle ha trovato anche la strada per vincere subito un trofeo. Farà la differenza il desiderio di tornare nel nostro campionato del mediano ex Milan, e anche l’offerta che sarà capace di fare nei piani alti della Continassa.

Sempre a centrocampo, è vivo l’interesse per Davide Frattesi che potrebbe lasciare l’Inter dopo le ultime incomprensioni sul proprio utilizzo. Piace molto alla Roma, ma di fronte alla proposta di un ruolo da protagonista in bianconero potrebbe dare il proprio assenso.

Capitolo portiere: la suggestione è Gigio Donnarumma, che al Psg è riuscito a vincere tutto. Come per Tonali, bisogna far leva sul suo desiderio di riabbracciare il nostro campionato. E il blasone della Juve deve fare la differenza tenendo conto dell’ingaggio monstre di 12 milioni del portierone a Parigi.