Juventus, Spalletti alla Continassa. L’entusiasmo dei tifosi: “Ora fatti un tatuaggio bianconero”

Torino, 30 ottobre 2025 - La Juventus riparte da Luciano Spalletti, l'ex tenico azzurro in mattinata è arrivato alla Continassa, allo Juventus Training Center, dove firmerà in giornata il contratto che lo legherà al club bianconero.

La squadra reduce dalla vittoria con l’Udinese

Il tecnico toscano, che eredita la panchina della Juve dopo il deludente Igor Tudor, si troverà una squadra rinfrancata dal successo contro l'Udinese a guida di Massimo Brambilla, l'allenatore di Juve Next Gen temporaneamente al comando degli undici dopo l'uscita di scena del croato.

Abbracci e autografi con i tifosi

L'entusiasmo dei tifosi è evidente, all'uscita dal JMedical, dove prossimo allenatore bianconero si è sottoposto ai test medici, ha ricevuto il primo caloroso abbraccio dei tifosi: cori, autografi e tanti sorrisi.

“Luciano fatti un tatuaggio della Juve”

I supporter hanno poi chiesto a gran voce al tecnico di farsi un nuovo tatuaggio, sapendo che sul braccio sinistro del tecnico toscano fa bella mostra lo scudetto vinto con il Napoli, con il numero 3 disegnato in nero al centro di una banda bianca e con sopra lo stemma del club campano, immagine discussa e criticata dai tifosi della Signora. Ora Luciano dovrebbe farsi un altro tatuaggio sull'altro braccio, ma con i colori bianconeri. "Forza mister, porta onore e rispetto per la maglia: lo meritiamo".

Spalletti fino al 2026, e più se qualificato per la Champions

Spalletti e la Juve hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto valido fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il primo allenamento lo dirigerà nel pomeriggio alle ore 15, con una sessione di scarico dopo la vittoria contro l'Udinese. La presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Juventus non sarà prima della giornata di venerdì 31 ottobre.