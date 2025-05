Juventus supera Udinese 2-0: Gonzalez e Vlahovic avvicinano la Champions

juventus

2

udinese

0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Alberto Costa 6.5, Renato Veiga 6.5, Kelly 6.5; Gonzalez 6.5, McKennie 5.5 (36’st Douglas Luiz sv), Locatelli 6.5, Cambiaso 6 (27’st Weah 6); Conceicao 6.5 (47’st Mbangula sv), Yildiz 7 (47’st Adzic sv); Kolo Muani 5.5 (28’st Vlahovic 6.5). Allenatore: Tudor 6.5.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6.5; Kristensen 5, Kabasele 6.5 (31’st Giannetti 5.5), Solet 5; Ehizibue 6.5, Ekkelenkamp 6 (31’st Sanchez sv), Karlstrom 6, Kamara 5.5 (29’pt Zemura 5.5); Lovric 5.5 (15’st Rui Modesto 5.5), Zarraga 5.5; Davis 5. Allenatore: Runjaic 5.5.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.5.

Reti: 16’ st Nico Gonzalez, 43’ st Vlahovic.

Note: ammoniti: Kamara, Lovric, Kristensen.

C’era apprensione, nel mondo bianconero, per la gara contro l’Udinese da affrontare con una formazione inedita viste le assenze. Ma la vittoria è arrivata, e così il pass Champions è davvero più vicina. A Tudor basterà vincere a Venezia all’ultima giornata per essere certo del quarto posto, nonostante l’ennesima impresa della Roma di Ranieri che segue a un punto. Bianconeri promossi, ieri sera, perché volenterosi e creativi. Senza subire più di tanto nonostante mancassero soprattutto Kalulu e Thuram.

Il primo squillo è di Locatelli, con il destro che va di poco largo su suggerimento di Conceição, E poi è Kolo Muani a mancare una grossa occasione al 10’: si invola ma davanti a Okoye sbaglia l’ultimo tocco. Un’altra avanzata porta la firma di Cambiaso, imbeccato al 35’: la sua conclusione viene parata.

La Signora, pur apparecchiata in una formazione inedita per le varie assenze, non difetta affatto quanto a intraprendenza. E supera la prima pressione dei friulani con facilità per poi arrivare piuttosto facilmente alla conclusione. Dietro, qualche svista: ma è bravo al 41’ Alberto Costa a fermare Zemura andato a concludere all’angolo dell’area piccola. Al centro, quanto manca la vigoria di Thuram. Ma McKennie fa il suo in ogni caso.

Nico ci prova sul finire del primo tempo, ma di sinistro da fuori trova un Okoye superbo a mandare sul palo. I bianconeri, col 75% di possesso e diverse chance create, vanno nello spogliatoio con un discreto bottino di rimpianti.

Sono passati cinque minuti della ripresa quando Conceiçao ci prova da fuori di sinistro: ancora Okoye devia, ed è ancora palo. Inizia a serpeggiare la sensazione che sia una partita stregata per Tudor. Ci pensa però Nico Gonzalez a scacciare i fantasmi, con un sinistro secco sfruttando l’assist di Yildiz (dopo la leggerezza di Solet).

Entrano Weah e Vlahovic per non far calare le energie a una squadra che ha speso tanto. Non ci sono altri scossoni, il pensiero della Signora attracca in laguna. Una vittoria e il quarto posto sarebbe certo, ma in questa stagione non c’è mai stato nulla di scontato, nemmeno contro le piccole.