Juventus-Udinese 3-1, la Signora torna alla vittoria. E ora Spalletti

Torino, 29 ottobre 2025 - La Juventus scaccia via la paura e torna finalmente alla vittoria. All'Allianz Stadium l'Udinese si arrende 3-1. Ad aprire le marcature è Vlahovic dal dischetto. In chiusura di primo tempo ci pensa Zaniolo a pareggiare momentaneamente i conti, poi nella ripresa sono Gatti e Yildiz (anch'egli su rigore) a regalare alla Vecchia Signora tre punti vitali. Brambilla passa quindi il testimone a Spalletti con un successo che rilancia Madama.

Le scelte degli allenatori

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

La cronaca

Primo tempo - Brambilla sorprende nelle scelte di formazione: oltre a Thuram, out per un problema muscolare, restano fuori - almeno inizialmente - sia Koopmeiners che David, a cui vengono preferiti Kostic e Openda. Partenza sprint per la Juventus e in particolare per Vlahovic, che dopo tre minuti si guadagna un rigore, quando anticipa in area avversaria Goglichidze sul servizio di Openda. Il difensore trattiene l'ex Fiorentina, che dal dischetto spiazza Okoye. La coppia di attaccanti della Vecchia Signora si trova bene e al 9' Openda ha un buona chance, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 16' anche un gol annullato per Vlahovic per posizione di fuorigioco di McKennie. La reazione dell'Udinese sta in un sinistro, deviato sul fondo dai torinesi, scoccato da Zaniolo dopo una bella serpentina. Ritmi non elevati all'Allianz Stadium, dove al 33' Vlahovic manda sopra la traversa la sfera di testa sugli sviluppi di un corner. Due minuti più tardi Okoye deve sporcarsi i guantoni sul tiro-cross di Openda. Ancora più difficili gli interventi successivi sulla conclusione dalla distanza di Kostic e su quello ravvicinata di Vlahovic, quest'ultimo lanciato da Cambiaso. Nel frattempo i friulani perdono Davis per un guaio muscolare: al suo posto dentro Buksa. Quando la prima frazione sembra destinare a terminare 1-0, ecco improvvisamente al 46' il pari dell'Udinese: tutto nasce da una palla persa da Locatelli, poi il batti e ribatti nell'area juventina favorisce Zaniolo, bravo a non dare scampo a Di Gregorio.

Secondo tempo - In apertura di ripresa, doppia occasione per Goglichidze, che prima impegna Di Gregorio di testa, poi sul corner successivo non centra il bersaglio grosso di piede. Madama prova a scuotersi dal torpore e per poco non colpisce con Openda, con la retroguardia friulana a salvarsi dopo una mischia nella propria area. Runjaic inserisce Lovric e Bayo per Zaniolo e Piotrowski. Al 60' grande palla gol per Openda, che sbaglia la scelta e poi calcia troppo centralmente, senza impensierire particolarmente Okoye. Sfiora il palo invece Vlahovic, mentre Kalulu costringe l'estremo difensore dell'Udinese a spedire la sfera in angolo. Angolo che al 66' genera il nuovo vantaggio juventino: sul cross di Cambiaso, Gatti svetta e con una zuccata beffa un tutt'altro che irresistibile Okoye. Il numero 40 dei friulani si riscatta subito dopo volando sul destro di Yildiz. Nelle file ospiti dentro pure Zanoli e Miller, mentre dall'altra parte scocca l'ora di David. Sfortunato Yildiz al 78', quando il turco vede il proprio destro respinto dal palo esterno. Per difendere il 2-1, Brambilla manda in campo Rugani e Koopmeiners. Brivido per i padroni di casa all'89', con la zuccata di Bayo fuori per centimetri. Nel primo dei cinque minuti di recupero Yildiz spreca la palla del 3-1, ma nell'azione successiva si guadagna il penalty subendo fallo da Goglichidze (episodio rivisto al Var da Di Bello). Dagli 11 metri poi il 10 chiude i conti. David potrebbe fare anche 4-1, ma Okoye gli dice di "no". Poco male per la Juve, che festeggia il ritorno alla vittoria.

