Juventus-Udinese: Emergenza infortuni e squalifiche, Tudor opta per il 4-4-2

Per amore o per forza, la Juventus potrebbe cambiare modulo oggi contro l’Udinese, con l’ex Tudor che potrebbe schierare un 4-4-2, a giudicare dalla rifinitura della Continassa. Tra infortuni e squalifiche, il tecnico croato è in emergenza, colmata solo parzialmente dai rientri di Kelly e Cambiaso. Il primo potrebbe andare a far coppia in mezzo con Renato Veiga, il secondo farà il terzino a sinistra con Alberto Costa a destra. Manuel Locatelli dovrebbe così poter restare a centrocampo, con McKennie, Nico Gonzalez a destra e Weah a sinistra. Davanti torna dopo la squalifica Kenan Yildiz (nella foto) che probabilmente sarà al fianco di Kolo Muani, in vantaggio su Dusan Vlahovic. È l’ultima partita in casa per la Vecchia Signora, che a Torino ha fatto 17 sold-out su 19 partite di campionato ma ieri forse ha rimpianto le scelte di mercato frettolose sul fronte delle cessioni, al momento in cui il Real Madrid ha annunciato l’ingaggio di Dean Huijsen, difensore centrale di 20 anni, che sarà pagato 60 milioni di euro. Alla Juventus andranno cinque milioni. Huijsen ha giocato anche nella Roma, partendo molto presto dal bianconero, forse troppo.

Le formazioni. Juventus (4-4-2): Di Gregorio, Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso, Nico Gonzalez, Locatelli, McKennie, Weah, Yildiz, Kolo Muani. All. Tudor.Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.Arbitro: Ayroldi di Molfetta.Ora e tv: 20,45 Dazn.