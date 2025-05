Juventus-Udinese, Tudor ritrova Yildiz. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 17 maggio 2025 – Vincere per continuare ad essere padrona del proprio destino: la Juventus si presenta in pole position nella corsa al quarto posto alla vigilia delle ultime due gare e, in caso di vittoria in questa giornata e settimana prossima a Venezia, sarebbe certa di raggiungere l`obiettivo senza curarsi dei risultati degli altri. Dal canto suo, l'Udinese va a caccia di un risultato di prestigio, oltre che di riscatto dopo il ko interno con il Monza.

Juve in Champions se...

Vince contro l’Udinese, la Lazio perde contro l'Inter, il Bologna non batte la Fiorentina e la Roma non fa altrettanto con il Milan.

I precedenti

Sfida numero 102 tra Juventus e Udinese in Serie A, per un bilancio di 69 successi dei piemontesi, 14 dei friulani e 18 pareggi. Nel dettaglio, Madama è la squadra contro la quale l’Udinese ha subito più sconfitte nel torneo (69, almeno 14 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria, 55 sia vs Inter che Roma). La Vecchia Signora ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2.3 gol a partita nel parziale. L’Udinese è la squadra che la Juventus ha affrontato più volte in casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), senza mai pareggiare: in 28 precedenti nel parziale, 22 successi per i piemontesi e sei per i friulani. Madama ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare di campionato contro l’Udinese, dopo non esserci riuscita in alcuna delle sei precedenti, in cui aveva subito otto gol, per una media di 1.3 a match. Tutti gli ultimi sei gol segnati nelle sfide tra Juventus e Udinese in Serie A sono arrivati nei primi tempi, dopo che solo una delle precedenti sei marcature era stata realizzata nei primi 45’ di gioco. L’Udinese non ha subito gol nell’ultima trasferta di Serie A contro la Juventus (1-0) e potrebbe tenere la porta inviolata per due gare esterne di fila contro i piemontesi per la prima volta nel torneo.

Le curiosità

La Juventus ha vinto ben sette delle ultime otto partite casalinghe in Serie A, dopo che aveva collezionato soltanto due successi nelle nove precedenti. L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta stagionale in ben cinque delle ultime sette annate di Serie A e più in generale ha trovato la rete in ciascuna delle 24 più recenti gare di questo tipo. Madama ha stabilito un nuovo record di pareggi in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16; considerando tutta la storia della competizione ha impattato più volte solo nel 1955/56 (17, mentre anche nel 1965/66 si era fermata a quota 16). I friulani sono la squadra che ha perso più gare (quattro) in questa Serie A dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio; dall’altro lato, la Vecchia Signora ha perso 23 punti da situazioni di vantaggio nel torneo in corso, meno solo rispetto a Venezia (30) e Como (24). I piemontesi hanno trovato il successo in ciascuna delle tre gare casalinghe di Serie A con Igor Tudor in panchina; solo due allenatori hanno vinto tutte le prime quattro partite interne nella competizione con i bianconeri negli ultimi 55 anni: Massimiliano Allegri nel 2014 e Maurizio Sarri nel 2019.

Le parole di Tudor

"La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene questa settimana. Ho visto bene i ragazzi questa mattina, domani faremo la rifinitura e poi saremo pronti. Kelly si è allenato con noi, Gatti invece può fare al massimo quanto fatto nella scorsa partita. Le assenze che abbiamo avuto non sono banali, dopo tutte le gare che abbiamo giocato ho sempre avuto una buona sensazione: la squadra ha sempre fatto il suo meglio, dando tutto quello che poteva considerando le problematiche. Ora siamo più consapevoli e il nostro gioco è migliorato. È importante capire i momenti, sapere ciò che la squadra può fare in ogni situazione. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi che hanno sempre dato tutto quello che potevano dare. Non esistono gare facili sulla carta. L’allenatore deve avere approcci diversi sia con i giocatori che in ogni partita. L’Udinese è una squadra fisica che corre tanto e che ha fatto grandi prestazioni, per questo dico che non esistono partite semplici. Domenica tutti devono dare il massimo, chi comincia e chi subentra in corsa. Ai ragazzi dico sempre di andare a giocare senza pensieri, trovare gusto in quello che si deve fare sul rettangolo verde. Valuteremo se verrà con noi qualche giocatore della Next Gen. Yildiz ha sofferto tanto, era molto dispiaciuto in queste gare in cui è stato fuori. È un giocatore fondamentale, ora gli ho detto di non sentire la responsabilità di doversi far perdonare e dunque andare alla ricerca di quel qualcosa in più. Deve fare quello che sa fare e in cui è bravo. Vlahovic è un calciatore importante che ha anche lui avuto qualche problema fisico, ci darà una mano fino alla fine".

Il commento di Runjaic

"La scorsa giornata abbiamo perso inaspettatamente in casa contro l’ultima in classifica, ovviamente ci è rimasto l’amaro in bocca dopo quella prestazione. Non avremmo dovuto giocare in quel modo e non siamo riusciti a vincere, ovviamente non eravamo soddisfatti, eravamo tristi e frustrati, ma ormai è andata così. A questo si aggiungono gli infortuni di Bijol e Payero, che non ci saranno, e le squalifiche di Lucca e Atta. Avremo delle assenze, ma abbiamo lavorato regolarmente, abbiamo comunque buoni giocatori a disposizione che potranno mostrare il loro valore. Quando affronti una squadra come la Juventus, in uno stadio del genere, non c’è molto da dire; abbiamo obiettivi e ambizioni per dare tutto in queste due partite, vogliamo trarre il massimo e fare più punti possibili, ogni partita può essere vinta. Sarà una gara difficile, loro si giocano la qualificazione in Champions, ma noi giochiamo per noi, per la società, per i tifosi, per la nostra terra. Non è stata una settimana all’insegna dell’euforia, ma siamo professionisti, ci siamo allenati bene, la squadra è concentrata e sono convinto che faremo una buona prestazione e daremo tutto fino alla fine. Noi affrontiamo ogni partita per vincerla, a volte le cose vanno bene e a volte no, contro la Juventus avremo una nuova possibilità per fare punti e per rifarci dopo la partita con il Monza. La stagione è andata abbastanza bene, ora il nostro compito è concluderla bene per trarre le giuste conclusioni”.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Locatelli, Veiga; Nico Gonzalez, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

La designazione arbitrale

Per il match fra Juventus e Udinese è stato designato Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Preti-Cipressa e Boncacina come quarto uomo. Al Var Pezzuto e Avar Maresca.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Udinese è in calendario per domenica 18 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

