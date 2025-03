Juventus-Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 2 marzo 2025 - A chiudere la 27° giornata di Serie A sarà la sfida fra Juventus ed Hellas Verona, in programma all'Allianz Stadium. I bianconeri vogliono mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia, riprendersi il quarto posto in classifica dopo il sorpasso della Lazio e allo stesso tempo hanno l'occasione di portarsi ad appena sei punti dalla vetta occupata dall'Inter. Dall'altra parte gli scaligeri intendono cercare di allungare il margine sulla zona retrocessione, adesso lontana quattro punti.

I precedenti

La Juventus ha vinto 38 partite di Serie A contro l’Hellas Verona, solo l’Inter (41) ha battuto più volte i veneti nel massimo campionato – i bianconeri inoltre hanno realizzato 114 gol contro i gialloblù, meno solo dei nerazzurri (117). Madama ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (1N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro (2N, 2P). Dal 2022 in avanti la Vecchia Signora ha subito solamente due gol contro l’Hellas Verona in Serie A; tra le squadre affrontate almeno quattro volte nel periodo, i bianconeri hanno concesso meno reti solamente contro l’Udinese (una). Il punteggio più frequente tra Juventus ed Hellas Verona in Serie A è il 2-1 in favore dei bianconeri, finale di 10 incontri, il più recente dei quali il 21 settembre 2019. L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: 28 vittorie dei piemontesi e cinque pareggi in 33 precedenti in casa dei bianconeri nel torneo. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A, già serie record per i bianconeri nella competizione contro i gialloblù. La Juventus ha segnato in 31 delle 33 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A, il 94%, percentuale record per i bianconeri contro squadre affrontate più di 30 volte in gare interne nella competizione.

Le curiosità

La squadra di Thiago Motta ha vinto tutte le prime tre gare interne del 2025 e allo Stadium insegue il quinto successo consecutivo per tenere a distanza le rivali al quarto posto. I gialloblù di Paolo Zanetti hanno appena battuto la Fiorentina e cercano il colpo grosso per vincere due partite di fila per la prima volta in stagione. Si affrontano la squadra che ha subito più gol da fuori area in questo campionato (l’Hellas Verona con otto) e l’unica dei maggiori cinque campionati europei a non averne ancora concesso uno (la Juve). Il Verona dovrà provare a sfatare un tabù: nessun giocatore dell’attuale rosa del Verona infatti ha mai segnato ai bianconeri in carriera.

Le parole di Thiago Motta

"Non è stato facile, perché perdere una partita per come l’abbiamo persa non è semplice - le dichiarazioni di Thiago Motta in vista del match contro il Verona - Però allo stesso tempo il nostro dovere, il nostro lavoro è quello di pensare alla prossima partita, prepararci, allenarci ed essere pronti ad affrontare la prossima avversaria al massimo. Il nostro avversario domani è il Verona, sarà complicato, però allo stesso tempo abbiamo una grande energia e una grande voglia di trasformare questa nostra arrabbiatura e dimostrare, in campo, di essere superiori all’avversario e di fare tre punti. Siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento ancora di più e in ogni partita scenderemo in campo per dare il nostro massimo. La nostra ambizione è di sommare 3 più 3 per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo mettere tutta la nostra energia per fare una grande partita tecnica, fisica e di carattere per vincere. C'è una grandissima delusione da parte di tutti. Ero arrabbiato dopo questa partita perché voglio molto bene ai miei giocatori e perché li conosco. Il rapporto con il gruppo è ottimo. C'è onestà, sincerità e comunicazione. Nel mio ruolo prendo delle decisioni per le quali impiego tantissimo tempo per non sbagliare con loro, perché voglio bene ai ragazzi, però poi ci sono delle decisioni che devo prendere e per questo motivo il nostro rapporto è fantastico. Il nostro capitano è Locatelli. Ci sono tanti leader in questo gruppo. Il rapporto è sempre stato ottimo con tutti. Siamo una squadra unita, poi quando i risultati non vanno bene ci sono le critiche. Siamo chiamti a dare il massimo sempre, ecco perché ero arrabbiato dopo la partita, anche perché perché vedo come lavorano e quanto si impegnano in allenamento. L'Hellas Verona è una buona squadra e viene da una vittoria contro la Fiorentina. I tifosi hanno la libertà di esprimersi. Noi proviamo la stessa delusione che hanno provato i tifosi. Abbiamo la stessa loro rabbia. Non vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto in Coppa e vogliamo dare il nostro massimo. Mi aspetto una partita complicata. Infermeria? Rientra Kalulu e sono contento. Non ci saranno Cabal, Bremer, Savona, Veiga, Conceicao, Milik e Douglas Luiz".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Verona è in calendario per lunedì 3 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

A dirigere Juventus-Verona sarà il fischietto di Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido: gli assistenti saranno Rossi e Raspollini mentre il quarto uomo sarà il signor Rutella. Al VAR ci sarà Pezzuto, mentre AVAR sarà Fabbri.

