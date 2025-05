Juventus: Vittoria Cruciale Contro Udinese, Ora Sfida Decisiva a Venezia per la Champions

L’ostacolo Udinese era tutt’altro che scontato da superare per una Juve che domenica si era presentata allo Stadium senza Kalulu e Thuram. Nico Gonzalez (nella foto) e Vlahovic hanno firmato una vittoria vitale per tenersi ancora dietro una Roma indemoniata: ora basteranno tre punti domenica a Venezia per assicurarsi un pass Champions che varrebbe tantissimo per i conti, per il prestigio e anche per il brand della Signora. Certo i lagunari sono ancora disperatamente in lotta per la salvezza e renderanno la vita difficile a Locatelli e compagni. I veneti, negli ultimi tre precedenti di A, in due occasioni hanno strappato il pari contro i bianconeri.

Tudor però potrà presentarsi al Penzo con una rosa di soluzioni tattiche maggiori rispetto a quelle di pochi giorni fa. In difesa rientrerà dalla squalifica Savona; non è escluso che recuperi Koopmeiners, in una mediana che vedrà comunque il ritorno di Thuram. Conceiçao ha superato la prova da trequartista al fianco di Yildiz, lo stesso Nico schierato molto largo ha saputo colpire con efficacia confermando il suo ottimo momento.

In attacco, il ritorno al gol di Vlahovic, il ritorno al gol in campionato dopo quasi tre mesi non può che essere salutato con favore in vista di una sfida decisiva. E’ il decimo nel torneo per il serbo, che però sembra destinato ai saluti in estate. Lookman e Osimhen sono gli obiettivi top di mercato per il reparto, ma la praticabilità di almeno una di queste operazioni è legata unicamente alla qualificazione per la Grande Coppa.

Ma la trasferta in laguna vale doppio anche per Tudor. Riuscisse a centrare l’obiettivo, si candiderebbe prepotentemente per una conferma. Con lui, la Juve beneficerebbe di un fattore troppo spesso rinnegato in nome di una eterna rivoluzione: la continuità.

Paolo Grilli