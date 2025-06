Mondiale per Club 2025, la Juventus è di fatto agli ottavi: Yildiz stende lo Wydad AC

Philadelphia, 22 giugno 2025 - Due su due per la Juventus al Mondiale per Club e qualificazione agli ottavi di finale praticamente raggiunta con un turno d'anticipo (a meno di risultati clamorosi nelle prossime partite). A Philadelphia la Vecchia Signora stende 4-1 lo Wydad AC, trascinata dalla super prestazione di Yildiz. La stellina turca prima causa l'autogol di Boutouil, poi sigla la doppietta che manda al tappeto i marocchini. Nel finale c'è gloria pure per Vlahovic, che dal dischetto completa la festa dei suoi. Nel mezzo la rete della bandiera di Lorch.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. All.Tudor.

Wydad AC (4-2-3-1): Benabid; Moufi, Ferreira, Boutouil, Meijers, Moufid; Amrabat, Zemraoui, El Moubarik, Lorch; Obeng. All. Benhachem.

La cronaca

Primo tempo - Wydad comincia con un pressing altissimo, che causa l'errore di McKennie e la conclusione al 4' di Lorch, bloccata a terra da Di Gregorio. Alla prima vera sortita offensiva però la Juventus passa al 6': dopo un lunghissimo giro palla, è decisiva l'imbeccata di Thuram per Yildiz, che di sinistro trafigge Benabid, con la deviazione decisiva di Boutouil. I bianconeri potrebbero immediatamente raddoppiare, ma prima Kolo Muani non arriva in acrobazia sul cross di Yildiz, poi Alberto Costa mette di un soffio fuori. Poco male per la Vecchia Signora, perché per il 2-0 bisogna attendere solo qualche minuto: al 16' la percussione di Cambiaso libera Yildiz, il cui destro è un capolavoro e si infila nel sette. E' un assalto all'arma bianca quello dei piemontesi, ma stavolta il mancino di Thuram non inquadra il bersaglio grosso. Madama sembra in totale controllo e invece al 25' incassa il primo gol di questo Mondiale per Club: su una rimessa laterale, una doppia indecisione di Kalulu e Savona consente ad Amrabat di servire l'assist a Lorch, che non dà scampo a Di Gregorio. Dopo il cooling break la gara diventa più spezzata e le emozioni calano. La Juve non corre particolari rischi, ma non dà neppure l'idea di dominio come invece all'inizio.

Secondo tempo - In avvio di ripresa, cambi su entrambi i fronti: Tudor sostituisce McKennie con Koopmeiners, mentre dall'altra parte fuori Obeng e Meijers, dentro Mwalimu e Omar Alsomah. Il copione del match è più o meno quello della seconda parte della prima frazione. Al 57' piemontesi sfortunati: sugli sviluppi di un angolo, l'accorrente Cambiaso centra il palo. E' invece clamoroso al 62' l'errore sotto porta di Kolo Muani, che manda sul fondo l'assist di Kelly. Anche i marocchini si fanno vedere in avanti, ma Di Gregorio non deve sporcarsi i guantoni. Dopo le occasioni mancate, ecco che Madama cala il tris al 69': l'autore del gol è ancora Yildiz, che ringrazia Kolo Muani per l'assist e, dopo aver mandato al bar il difensore, con un colpo da biliardo segna ancora. Lo Wydad potrebbe subito accorciare, ma la mira di Lorch è sballata. Tudor inserisce anche Locatelli, Nico Gonzalez, Vlahovic e successivamente anche Gatti. Alla Vecchia Signora basta gestire il vantaggio, messo in cassaforte anche da due parate di Di Gregorio su Moufid e Mwalimu. Nei minuti di recupero arriva anche il poker bianconero con Vlahovic, che prima si guadagna il rigore (fallo di Guilherme) e poi lo trasforma.

Il tabellino

Juventus - Wydad 4-1

Reti: 6′ autogol Boutouil, 16′, 68′ Yildiz, 25′ Lorch, 94′ Vlahovic

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa (71′ Locatelli) , Thuram, McKennie (45′ Koopmeiners), Cambiaso; Conceicao (71′ Nico Gonzalez), Yildiz (83′ Gatti); Kolo Muani (71′ Vlahovic). All: Tudor. A disp: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Wydad (4-2-3-1): Benabid; Moufi, Ferreira, Boutouil (77′ Harkass), Meijers (45′ Mwalimu ), Moufid (86′ Boucheta); Amrabat, Zemraoui (77′ Mailula ), El Moubarik, Lorch; Obeng (45′ Al Somah). All.Benhachem A disp. El Motie, Moutarajji, Malsa, Rayhi, Fathi, Boucheta. Ammoniti: 22′ Meijers, 50′ Ferreira , 77′ Thuram.

