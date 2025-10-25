Juventus, Tudor: “Esonero? Pensieri che contano zero. Penso solo alla squadra”

Torino, 25 ottobre 2025 – Non chiedete a un allenatore di esonero, non vi risponderà e non potrà farlo dato che non è, e non sarà mai, una decisione sua. Il periodo difficile della Juve, cinque pareggi e due sconfitte, pare aver incrinato la fiducia, che c’era a inizio stagione, verso Igor Tudor, ma per ora è un fattore più che altro ambientale perché la società ha ribadito massima fiducia verso l’allenatore e non sono alle viste decisioni estreme. Un punto della situazione, probabilmente, verrà fatto nella prima decade di novembre con l’avvicinarsi della terza e ultima sosta per le nazionali. Se Tudor non dovesse riuscire a riportare la Juve dove dovrebbe stare, beh allora le riflessioni diventerebbero più concrete e l’ipotesi di un avvicendamento più vicina. Non ora, però, dopo Madrid, dove la prestazione è stata buona ma condizionata dai non gol dell’attacco. Insomma, si va avanti e Tudor di certo non può pensare alle voci giornalistiche: c’è una partita da preparare.

Tudor: “Non penso all’esonero”

Alla vigilia di una partita, ma in generale vale sempre, un allenatore non può soffermarsi su ciò che non può controllare. Per questo motivo Igor Tudor non vuol sentire parlare di esonero. Questa la sua risposta a domanda diretta in conferenza stampa: "Esonero? Questi pensieri contano zero per me, non ci penso. Mi godo tutto, anche nelle difficoltà e nella mia testa è tutto chiaro. Si prova a fare meglio, si lavora per motivare e far andare la squadra al massimo. Conta solo questo". Dopo due sconfitte, che possono pesare sul morale, Tudor ha visto comunque una squadra motivata, ma diventa necessario fermare il trend delle ultime settimane: "Vedo una squadra che ha voglia di fare bene. Ci siamo preparati e vogliamo fare una bella gara, conoscendo la qualità della Lazio. Dopo Madrid la mia sensazione è positiva anche se abbiamo perso. Lo scopo è provare a vincere ed essere squadra che sta sul pezzo". In ambiente Juve ci si chiede, inoltre, se la squadra sia in possesso di determinati leader in grado di guidare il gruppo dentro e fuori dal campo. Anche qui Tudor è chiaro: "C'è Locatelli, c'è Perin, c'è Yildiz che è un leader e verrà fuori Thuram. Ognuno dovrà tirare fuori le sue doti di leader", la risposta del tecnico. Poi, la vera incognita legata a Edon Zhegrova. Nell'ultima stagione si è trascinato un problema fisico che va gestito anche ora e fino a qui si è visto molto poco: "Non giocava da un anno, ha una problematica che va gestita e dobbiamo essere cauti. Ci tornerà molto utile perché ha qualità, ma in questa fase non può giocare tutta la partita". Ora parola al campo, che è sempre il giudice ultimo. Teatro l'Olimpico di Roma domenica sera alle 20.45 con diretta esclusiva Sky. Partita fondamentale per entrambe, la Juve è ora settima con 12 punti, mentre la Lazio addirittura dodicesima a 8.