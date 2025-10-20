Kalulu, subito l’errore. Il calo di Cambiaso . Koop ci prova
DI GREGORIO 6. Si sporca i guantoni per smanacciare un paio di conclusioni, molto bravo su Vojvoda. Nulla può sui...
DI GREGORIO 6. Si sporca i guantoni per smanacciare un paio di conclusioni, molto bravo su Vojvoda. Nulla può sui due gol.
KALULU 4,5. Pronti via, un disastro: guarda la palla e si perde Kempf che gli passa da dietro. Quando spinge fa confusione.
RUGANI 5,5. Attento su Morata all’inizio, poi va in affanno come tutti. Rimedia ad un pasticcio che lui stesso provoca.
KELLY 5,5. Un “giallo” discutibile dopo pochi minuti. Prova ad arginare Nico Paz ma poi perde lucidità nei passaggi.
CAMBIASO 4,5. Si pesta i piedi con Yildiz, la sua prima incursione dopo un’ora. Male in chiusura su Nico in occasione del 2-0.
KOOPMEINERS 6. I compagni lo cercano e lui attacca la linea difensiva del Como minacciando un paio di volte Butez. E’ in fuorigioco quando offre un grande assist a David. In crescita
LOCATELLI 5,5 Un tiraccio in curva. Sotto pressione, resta bloccato nel traffico del centrocampo.
THURAM 6. Sui tempi d’inserimento è fra i più pericolosi. Corre, lotta, copre e riparte, va vicino al gol diverse volte. Dirompente
CONCEICAO 5,5. Con Yildiz può accendere la partita. Per un tempo dribbling e strappi mettono in difficoltà gli avversari, serve continuità.
DAVID 5. Terza da titolare, non una partita semplice: pochissimi rifornimenti e quando segna c’è un compagno in fuorigioco.
YILDIZ 6. Fuoco e fiamme in 45’ con giocate strepitose, Ma si spegne nella ripresa e perde la sfida con Nico Paz.
ALL. TUDOR 5. Cambia modulo ma cambia troppo tardi le pedine in campo. Annebbiato come tutti.
Vlahovic 5,5. Più rabbia che concretezza. McKennie 5,5. Non cambia il ritmo. Kostic e Joao Mario sv.
VOTO SQUADRA 5
gm
Continua a leggere tutte le notizie di sport su