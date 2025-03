Kelly, va tutto storto. Thuram ci prova. Kolo Muani spento

DI GREGORIO 7. Sempre pronto quando può, è super su Lookman e Zappacosta.

WEAH 5. Piace per come si butta nel cuore del gioco, ma non è mai risolutivo.

GATTI 5,5. Qualche brivido non intacca troppo una prestazione solida.

KELLY 4,5. Sportellate assortite con Retegui, nel complesso regge ma un suo errore scatena la Dea verso il secondo gol. Si perde pure Zappacosta sullo 0-3.

CAMBIASO 5. Duella con Cuadrado e Bellanova: ha presto il fiato corto.

LOCATELLI 5. Prova a dirigere il traffico in una mediana asfittica.

THURAM 5,5. Una chiusura su Lookman, una cavalcata delle sue: ma poi si spegne.

YILDIZ 4,5. Problemi di connessione coi compagni per poter davvero accendersi. Deve arretrare troppo per rendersi visibile. L’alibi: non era al meglio.

MCKENNIE 5. Quel braccio così platealmente alzato che porta al rigore non ha giustificazione. Una conclusione pericolosa nella ripresa, sfiora il gol nel finale.

NICO GONZALEZ 4,5. Non si ricordano spunti o idee degni di nota in match di importanza capitale.

KOLO MUANI 5. Anche lui rimane ingabbiato, senza quasi poter sfoggiare le sue qualità.

ALL. MOTTA 4. Si inchina al maestro Gasp non riuscendo a eguagliare in alcun modo l’intensità e l’inventiva della Dea. Juve da scudetto? No, ora deve guardarsi alle spalle per salvare il quarto posto. Già stasera può perderlo.

Koopmeiners 5. Ex che non trova la verve di un tempo, nemmeno messo a destra. Mbangula 5. Niente scossa. Costa 5,5. Un po’ in ombra. Kalulu 5,5. Almeno lucido. Vlahovic 5. L’errore che lancia la Dea verso il poker dice tutto.

Voto squadra 4.

Paolo Grilli