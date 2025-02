Kolo non s’accende. Chico c’è sempre. Nico in affanno

DI GREGORIO 7. Lucido nei disimpegni, sui gol può poco. Pronto di piedi su Lang all’88’ e su Saibari nel primo supplementare, poi su Til prima dei titoli di coda.

WEAH 6,5. In altalena a Eindhoven. Parte cauto, senza svolazzi. Sull’azione dell’1-0 perde il tempo in rincorsa, si rifà con la botta del pari ma poi inizia l’incubo con Lang.

GATTI 7. Si nutre di duelli e sportellate, solo nel finale è sfortunato.

VEIGA sv. Esce dopo dieci minuti.

KELLY 5,5. Si sposta al centro per il ko del compagno. Vacilla alla distanza.

LOCATELLI 5,5. Sempre nel vivo del gioco, ma con qualche imprecisione.

KOOPMEINERS 6. Davanti alla difesa si ritrova.

CONCEIÇÃO 6,5. La Signora si affida a Chico per colpire. Ripaga con incursioni e invenzioni.

MCKENNIE 5,5. Trequartista guastatore. Un pestone però lo condiziona.

NICO GONZALEZ 5. Non mancano lampi, ma dietro annaspa.

KOLO MUANI 5. Tiene in tensione la difesa di casa, ma all’atto pratico stecca: anche a inizio ripresa quando avrebbe l’occasione giusta.

ALL. MOTTA 5. Nella gara che più conta, una retromarcia in termini di concretezza. Signora ancora immatura: ora può lottare solo per la Coppa Italia e un posto Champions.

Cambiaso 6. Si scalda in fretta: impegna Benitez e fa un disimpegno di petto quasi sulla riga. Chiude come mediano, sfinito. Yildiz 5,5. Non dà la scossa, Savona 5. Rischia il rosso su De Jong. Thuram 5,5. Deve gestire nel momento più difficile. Vlahovic 6. Poteva riaprire tutto, prende il palo: stagione da macumba. Mbangula 6. Entra con la gara tutta in salita e ci prova.

Voto squadra 5.

P.G.