La Juve almeno ritrova l’orgoglio. Gioia Real, ci pensa Bellingham

Il Bernabeu è quasi una sentenza, ai gironi di Champions. Con quella di ieri fanno tredici vittorie nelle ultime 14 in casa per il Real. Ma la Juve ha battagliato, eccome, andando anche oltre le (basse) aspettative generate dall’ultimo mese e mezzo di stallo. Il ko non fa bene e non può farlo. Tudor rimane bloccato a quota due punti, e il pass per i playoff si allontana. Ma si è vista compattezza, e quasi una sana sfacciataggine in avvio. Questo deve tenersi la Juve, per non sprofondare e ripartire.

Il tecnico sorprende in avvio non tanto per il ritorno alla difesa a tre – c’è da puntellare il possibile, contro i Blancos – e nemmeno per la rinuncia al tridente (c’è Vlahovic con Yildiz dietro a inventare), quanto per la rinuncia a capitan Locatelli dagli undici iniziali. Scelto al suo posto il muscolare McKennie, opportuno per contrastare le ondate dei madridisti.

I primi minuti vedono una Signora coi giusti distanziamenti e una verve apprezzabile: si arriva verso l’area di Courtois con confortante frequenza. Il Real, di contro, non mostra quasi nulla del proprio debordante talento. E anche Mbappé non sembra fare molta paura. Solo coi minuti gli uomini di Xabi Alonso alzano la testa, e un paio di brividi li danno alla Juventus. Ma siamo lontanissimi dal dominio che alla vigilia si prefigurava, pensando alle difficoltà attuali dei bianconeri.

E’ appena prima dell’intervallo che arriva la super occasione per Mbappé, sventata da Di Gregorio. Poi è lo stesso francese a mettere a sedere Cambiaso sulla destra, ma il successivo cross non sortisce effetti pericolosi. Non era certo pronosticabile, un pari a metà partita, date le premesse. L’Europa, anche quella ai piani più alti, deve essere affrontata come la Signora del primo tempo di ieri sera, con piglio e personalità. Anche se poi i trionfi presuppongono anche ben altro, nella Grande Coppa. Ieri sera le differenze di merito nella prima frazione sono state davvero minime. Con la Juve che però ha perso sicuramente metri, quanto a baricentro, puntando soprattutto a coprirsi con il passare dei minuti.

A inizio ripresa Vlahovic, solo per l’intervento di Courtois, manca il colpo vincente dopo una cavalcata di 60 metri, alla Berti con l’Inter a Monaco di Baviera.

Porte girevoli: il vantaggio dei Blancos arriva poco dopo con Bellingham, fino a quel punto ben poco brillante, abile a mettere in rete su ribattuta dopo il palo centrato da Vinicius. Una doccia fredda per i bianconeri, che pure erano consci della possibilità dei padroni di casa di colpire in ogni modo possibile.

E’ una Juve ormai votata solo alle ripartenze, sicuramente col fiato limitato. Entrano nel giro di una dozzina di minuti Conceiçao e poi Locatelli, Openda e David. Gli ultimi due confezionano la palla del pari, il belga la fallisce. Rimpianti e orgoglio.