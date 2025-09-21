La Juve contro gli arbitri dopo Verona. Tudor: “Due decisioni sbagliate, è incredibile”

Torino, 21 settembre 2025 – Iniziano le polemiche arbitrali. E sono già dure. E’ spesso lo sport del giorno dopo, la moviola, e alla Continassa non c’è pace per l’arbitraggio di Rapuano, e del Var Aureliano, in Verona-Juve. Nel mirino due episodi giudicati gravi dall’allenatore Igor Tudor. Il rigore per il presunto tocco punibile di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban in contrasto su Gatti. Il tecnico bianconero si è scagliato contro l’arbitro senza se e senza ma. Non è andato giù il pareggio del Bentegodi, che ha visto comunque una Juve stanca dopo la Champions, e stanno arrivando le prime critiche pubbliche per alcune decisione arbitrali molto discutibili. O almeno per la Juve. Poi, la prestazione. Buona in alcuni frangenti, meno in altri, dove è apparsa stanchezza con gambe imballate e un David ancora da inserire pienamente nei meccanismi.

Tudor: “Decisioni incredibili”

Una arringa quella di Tudor nel post partita. Le decisioni arbitrali sono piaciute meno di zero. Il tocco di braccio di Joao Mario viene considerato da sponda Juve pallone inaspettato, non punibile perché il giocatore non aveva nessuna chance di evitare quel contatto. Rapuano in presa diretta non lo aveva sanzionato, ma l’intervento del Var ha cambiato tutto: “Il rigore dato è una cosa vergognosa: Joao non vede la palla arrivare, mi chiedo cosa avrebbe dovuto fare? Non esistono rigori così. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa”, l’affondo di Tudor. A far arrabbiare il tecnico pure il mancato rosso a Orban per intervento duro su Gatti, con eccessiva violenza. Anche qui Tudor è stato chiaro e schietto: “Decisioni sbagliate al 100%, è incredibile. Su Gatti ero lì davanti, l’ho visto bene e mi è stato detto che Orban non ha caricato il gomito. E’ una vergogna”. A dare manforte all’allenatore juventino pure il moviolista Luca Marelli di Dazn. L’ex arbitro ha giudicato negativamente l’operato di Rapuano e Aureliano su entrambi gli episodi. Si parte dal rigore: “Il rigore viene assegnato dopo controllo var, ma Joao Mario chiude gli occhi, il pallone spiove all’improvviso e non sono d’accordo con la decisione. E’ palla inaspettata e non punibile. Non può sapere il giocatore dove arriverà il pallone”. Non solo il penalty. Il colpo di Orban a Gatti era passibile di rosso per Marelli e in questo caso il Var sarebbe dovuto intervenire dato che Rapuano ha optato per il giallo. Insomma, prestazione negativa per la squadra arbitrale: “Orban non guarda la palla, sembra miri alla testa. Il colpo non è diretto perché tocca anche la spalla ma credo che la decisione corretta fosse il rosso – la chiosa di Marelli – Il giallo per me è uno sconto rispetto alla punizione che avrebbe meritato il giocatore del Verona. Il Var forse non è intervenuto per una valutazione di pugno chiuso o mano aperta”. Insomma, prime grandi polemiche arbitrali. Anche l’ex Ciro Ferrara ha criticato le decisioni del direttore di gara. A Dazn l’ex difensore ha parlato così: “Non mi sorprende questa decisione perché ci sono state altre valutazioni del genere con il Var. Ormai per i difensori è diventato un inferno, non possono fare nulla perché sui corner non si può saltare con le braccia dietro. Nel momento in cui stacchi da terra è normale avere le braccia più larghe rispetto al corpo. E’ una decisione eccessiva e non è la prima volta che la vediamo”. E anche su Orban altre critiche a Rapuano. Per tutti o quasi era da cartellino rosso: “Tocca prima la spalla, poi il viso, ma l’intenzione mi sembra chiara. Parliamoci chiaramente. Se arriva il pallone e guardi l’avversario….Se il Var non ha chiamato l’arbitro perché aveva la mano aperta per me è un errore. Anche a mano aperta si può fare male se vuoi”.

Juve stanca, il triplo impegno si fa sentire

Sarebbe comunque riduttivo soffermarsi solo sull'arbitraggio. La Juve avrebbe potuto gestire meglio la partita, sia offensivamente che difensivamente, ma dal punto di vista energetico qualcosa è mancato. Un po' di fatica dopo due big match come Inter e Dortmund si è fatta sentire. Tudor non lo ha nascosto: "La squadra era stanca, è un calcio diverso ed è mancata energia. Abbiamo caricato tanto su queste tre partite", la sua spiegazione. Ma si è ancora nella fase iniziale, dove la condizione deve salire, crescere, come anche il gioco in alcune sue sfaccettature. Tudor ha infatti dato merito alla squadra: "Non ho niente da dire ai calciatori, hanno dato tutto, volevano spingere ma è mancato qualcosa. Dietro hanno retto bene, però è mancata freschezza davanti, su preventive e contropiede. Si poteva fare meglio". Insomma, non è il momento di caricare di critiche la squadra, che continua a dare tutto per seguire l'allenatore. Sono alti e bassi fisiologici alla quinta partita ufficiale e con la prima settimana da tre impegni dove si sa che l'ultimo è sempre quello più difficile. Tudor più arrabbiato per l'arbitro: "Ho detto ai ragazzi che non sono arrabbiato. Va così. Abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti". Ora, per la Juve una settimana piena di lavoro che porterà al match di sabato contro l'Atalanta, in settimana ci sarà solo l'Europa League, mentre il primo ottobre trasferta di Champions con il Villareal che anticipa Juventus-Milan del 5 ottobre. Altro tour de force da gestire tecnicamente e atleticamente. Soprattutto il match con i rossoneri di Allegri, quest'anno privi delle coppe europee.