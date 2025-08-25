La Juve d’assalto funziona già. 0

Tudor aveva sempre vinto allo Stadium come allenatore della Juve: sono David con un graffio alla sua prima in A e Vlahovic col sigillo nel finale ad alimentare una statistica che la Signora si tiene ben stretta anche dopo l’esordio in campionato. Tre punti non scontati e nemmeno facili, quelli ottenuti ieri contro il Parma: che negli ultimi due confronti nella massima serie aveva negato la vittoria a Locatelli & Co., aggiudicandosi anche l’ultima sfida al Tardini.

Una rondine non fa primavera, una sola vittoria non basta a dire che si può lottare per le altissime quote. Ma la Signora, pur senza stupire, si scrolla di dosso alcuni dei dubbi che l’avevano accompagnata nel precampionato. Certo serviranno altri rinforzi, uno per reparto, per dare davvero fastidio a chi si giocherà lo scudetto.

Tudor non riuncia a uno fra Gatti e Kalulu, direttando quest’ultimo sulla fascia destra. La prima Juve del campionato appare compatta, sì, ma non particolarmente pungente. David non trova a lungo il modo giusto per colpire. Nel primo tempo, oltre a una mezza chance capitata allo stesso David su un rimpallo, si ricordano solo i colpi di testa di Conceiçao e Bremer quali potenziali occasioni da rete per i bianconeri. Lo Stadium si raffredda sugli spalti.

Il Parma guidato da Baby Cuesta sa contenere e inibire, questo è certo. In avanti non produce granché: tiene Pellegrino alto, ma le iniziative generano solo da sparute seconde palle. Bernabé si prende applausi per come sa governare la resistenza.

Nella ripresa il brivido di Bremer che salva in extremis su Pellegrino, poi è Conceiçao a sfiorare il vantaggio bianconero. Entra Koop per Locatelli, quando già i giri sono più alti. E infatti Yildiz trova l’ispirazione giusta al momento più opportuno per ispirare il tocco vincente di David. Non avrà offerto grande spettacolo il canadese, ma non gli si chiede niente di più che decidere le partite. Nel finale entrano Vlahovic e Nico. Dusan sfrutta al meglio l’assist ancora di Yildiz e si rivolge alla curva come per dire “sono qui“. Resterà, con questo sigillo che rompe il gelo? E’ una fine di agosto dalle porte girevoli per una Juve ancora in cerca di un’identità stabile e attenta sul mercato. C’è ancora un nervosismo strisciante. Non si spiega diversamente il rosso illogico preso da Cambiaso.