La Juve riparte da David. Prossimo colpo: Sancho

Neanche il tempo di abbassare la saracinesca su una stagione deludente, e la Juve ha già iniziato a disegnare il proprio futuro. Poco dopo l’eliminazione agli ottavi del mondiale per club per mano del Real Madrid, i bianconeri hanno chiuso per l’attaccante tanto atteso: sarà il canadese Jonathan David, 25 anni, svincolato dopo la fine del contratto col Lille, a guidare l’attacco della Signora nella prossima stagione. Il nuovo corso targato Damien Comolli parte quindi con un colpo proprio sul mercato francese. David è atteso presto a Torino per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Essendo svincolato, il peso dell’operazione sul piano economico consiste in una commissione agli agenti, che si sarebbero adeguati alla scelta dell’attaccante, e nell’ingaggio dell’attaccante nordamericano, 6 milioni più 2 di bonus a stagione. David nella stagione appena conclusa ha messo a segno 25 gol e 12 assist in 49 partite, ora era in vacanza dopo la conclusione delal Gold Cup con la nazionale canadese.

Nella notte è stato raggiunto un accordo verbale che sarà formalizzato al più presto. Il primo acquisto dell’era Damien Comolli non è comunque l’ultimo, anzi: restano in piedi le strade che portano a Viktor Osimhen e a Jadon Sancho dal Manchester United, per il quale secondo Sky Sports Uk il dialogo resta aperto, anche se un accordo ancora non c’è. Lo United vorrebbe una cessione a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro, ma la possibilità di un trasferimento in prestito non è da escludere.

Di sicuro la Juve torna in Italia con 30 milioni di euro in più sul conto, frutto del percorso nel mondiale per club, e sono comunque rinforzi importanti per un mercato in entrata che non potrà essere al risparmio. Ieri la squadra è volata verso l’Italia, si ritroverà a fine mese a Torino per poi andare in Germania, ad Herzogenaurach, nel quartier generale dell’Adidas, con amichevole già prevista per il 10 agosto contro il Borussia a Dortmund.

Resta il solito nodo, quello di Dusan Vlahovic, al centro di un caso anche sui social per aver messo un like al post di Jude Bellingham: "Prossima fermata i quarti. Gran Vittoria". Cuoricino del serbo, rabbia dei tifosi.