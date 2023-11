La solidità di Kostic. Rugani bada al sodo. McKennie sprecone

SZCZESNY 6. Nulla può sull’1-1 di Lautaro, per il resto non corre grandi rischi.

GATTI 5,5. Ha l’arduo compito di disinnescare il Toro, cosa che non gli riesce quando il nerazzurro lo anticipa incornando l’1-1.

BREMER 5,5. Si perde Thuram in occasione del pari facendosi prendere in velocità ingenuamente: uno sbandamento a cui poi cerca di rimediare.

RUGANI 6. Non sempre impeccabile, ma sventa pericoli senza usare il fioretto con Lautaro. Bada al sodo.

CAMBIASO 6. Limita bene il raggio d’azione di Dimarco ma a volte si fa prendere dalla frenesia.

MCKENNIE 5,5. Alla caccia della giusta sintonia con Nicolussi Caviglia: prova a suonare la carica ma non sfrutta gli spazi che gli si aprono a destra.

NICOLUSSI CAVIGLIA 5,5. Esordio da titolare in regia per il classe 2000: la mossa a sorpresa di Allegri tocca pochissimi palloni non riuscendo difetta in cattiveria agonistica. Paga un debutto complicato.

RABIOT 6,5. Rientro decisivo per l’economia del gioco bianconero: difende il pallone e cerca suggerimenti per Chiesa. Pregevole nel contenere Barella.

KOSTIC 6,5. Vince contrasti facendo valere la sua fisicità e fa buona guardia a Dumfries. Prova solida.

VLAHOVIC 7. Inizia e conclude l’azione che porta al vantaggio e si concede un’esultanza polemica: gara generosa.

CHIESA 6,5. E’ sempre potenzialmente pericoloso: sua la prima occasione gol del match ma si veste da assistman pescando molto bene Dusan per l’1-0.

All. Allegri 6. I suoi fanno la partita che ci si aspettava e trovano un punto prezioso tenendo alta la concentrazione fino alla fine. Locatelli 6. Dà sostanza. Kean sv. Milik sv. Alex Sandro sv.

Voto squadra 6.

Ilaria Checchi