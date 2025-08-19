Le mosse della Signora. Juve, Zhegrova nuova tentazione. Kolo Muani sempre più vicino

Non solo Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, che si vorrebbe portare in bianconero in uno scambio con Nico Gonzalez. Ma anche Edon Zhegrova, kosovaro del Lilla che sa essere imprendibile quando in condizione.

La Juve sprinta ancora sul mercato per la fascia destra, dove già ha fatto intravedere lampi Joao Mario. Tudor pretende verve e gamba, si sa. E le attenzioni della Continassa sono anche indice del tentativo di cedere Nico, che anche con l’Atalanta nell’ultimo test ha faticato. Del resto, l’argentino è uno dei partenti in grado di assicurare un tesoretto alla Signora.

Zhegrova, mancino, è una bella tentazione: ma occorrerebbe adattarlo anche a compiti difensivi se fosse confermato come modulo standard il 3-4-2-1. Difficile, infatti, pensare a un suo utilizzo avanzato visto che a sostegno della punta, sulla destra, questo Conceiçao sembra già essersi assicurato un posto.

E mentre si cerca di sbloccare anche la situazione di Douglas Luiz – il Nottingham Forest continua il pressing, ma per la cessione del brasiliano arriverebbero non più di 30 milioni, a fronte dei 50 spesi nell’estate dell’anno scorso – è cominciato il countdown per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Si guarda alla prima di campionato, in programma all’Allianz Stadium di Torino domenica alle 20.45 contro il Parma, per avere già a disposizione il francese del Psg.

Al più, l’attaccante potrebbe esserci il 31 agosto al Luigi Ferraris contro il Genoa. Si lavoro a un prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10 milioni di euro per l’accordo a titolo temporaneo, a cui se ne aggiungono 45 per l’acquisto, per un totale di 60 milioni, considerando anche i 5 versati ai parigini nei mesi scorsi per il primo prestito. Per il giocatore, invece, è già pronto un quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione.