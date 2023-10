Le pagelle . Vlahovic spento. Scossa Chiesa-Milik

Szczesny 6,5 Paratona su Bonazzoli.

Gatti 6 Lettura saggia qualche sganciamento e clangore d’armatura con l’altro gigante, Djuric.

Bremer 6 Regia difensiva senza sbavature. Asciutto.

Rugani 6 Fa il suo.

Weah 4,5 Parte forte, ma poi sulla sua fascia Doig e Duda se lo mangiano.

McKennie 5,5 Gran lavoro, ma qualità da rivedere.

Locatelli 6 Bloccato dalle punte nemiche, fatica. Meglio nella ripresa.

Rabiot 6 Recupera e cuce, meno brillante del solito.

Kostic 6 Astuto e affilato, mette in mezzo palloni appetitosi.

Vlahovic 5 Occasione nel primo tempo, sprecata.

Kean 7 Il Var è per lui come Darth Vader per Luke Skywalker. Segna due supergol, cancellati. Si innervosisce, prende il giallo e Max lo cambia. Il migliore per distacco.

Miretti 6 Per fare meglio di Weah ci vuole poco.

Chiesa 6,5 Entra e sono fiamme: prima lo sfiora, poi gli cancellano un gol sulla linea con un miracolo.

Cambiaso 7 Uomo del primato. Basta?

Milik 6 assist super per Yildiz (5,5) che se lo mangia, poi il palo che diventa paradiso per Cambiaso.

Allegri 6 Togliere Kean sa di ingiustizia ma anche di saggezza, per il nervosismo di Moise. I cambi al momento giusto.

Paolo Franci