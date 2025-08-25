Le pagelle. Yildiz doppio assist. Sicurezza Bremer . Gatti, gara in salita
DI GREGORIO 6,5. Pochi grattacapi, è pronto su Bernabè. E un clean sheet fa sempre curriculum.
GATTI 5,5. Il giallo arriva presto in una serata di ispirazione limitata e di tanto mestiere. Almqvist gli scappa a inizio ripresa.
BREMER 7. Duello di muscoli con quel colosso di Pellegrino. Prende una botta in testa, poi sfiora pure un gol a fine primo tempo. Nella ripresa un salvataggio super.
KELLY 6. Tiene senza particolari ansie e prova un paio di blitz.
KALULU 6. Non solo parte a sorpresa come quinto sulla destra, ma si propone altissimo da esterno aggiunto.
LOCATELLI 6. Il Parma fa muro, lui prova a verticalizzare per quel che si può.
THURAM 6,5. E’ soprattutto lui a cercare l’invenzione: anche da suggeritore, con lanci indirizzati sopratutto a Conceiçao.
CAMBIASO 4. Vispo e a testa alta, ma perde pure pericolosamente un pallone nella sua area. Nel finale un rosso che racconta di un allarmante nervosismo.
CONCEIÇAO 6,5. Ci prova presto di testa, su imbeccata di Thuram. Fatica a sgommare palla al piede, ciò che gli si chiede di più: nella ripresa il palo e un’autostima crescente.
YILDIZ 7,5. Un brutto graffio in riscaldamento non compromette la serata. Gran tiro al 50’: esce di poco. Poi cambia marcia e fa i due assist.
DAVID 7. Una mezza chance non sfruttata dopo un quarto d’ora, un pallone interessante tolto a Yildiz. Poi il gol col tocco in anticipo che scatena la gioia dello Stadium.
ALL. TUDOR 7. Juve volenterosa, ma non ancora a punto. David e Vlahovic risolvono tutto nel crescendo finale, urgono però rinforzi in ogni reparto.
Koopmeiners 6. Fa il suo in mediana, con energia.
Joao Mario 6. Colpito subito duro dopo l’ingresso in campo. Vlahovic 7. Strana la vita. Il gol fatto tra i malumori può spianargli la strada per una più serena conferma. Gonzalez, McKennie sv.
Voto squadra 6,5.
p.g.
