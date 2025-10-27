Leggerezza David . Errore di Locatelli. Conceiçao ci prova
PERIN 6. Sulla stoccata di Basic non può molto. KALULU 6. Torna nei tre di difesa, fa il suo. GATTI 6,5. Un...
PERIN 6. Sulla stoccata di Basic non può molto.
KALULU 6. Torna nei tre di difesa, fa il suo.
GATTI 6,5. Un paio di salvataggi dei suoi.
KELLY 6. Prende fiducia col passare dei minuti e prova a dare il suo contributo in avanti.
CONCEIÇAO 6,5. Da quinto pare a lungo in una terra di nessuno. Si accende nel finale del primo tempo e la gara sembra poter cambiare.
KOOPMEINERS 5. L’avvio di partita è incoraggiante, poi perde il ritmo e si innervosisce.
LOCATELLI 5,5. Cerca di collegare i reparti in manovra, ma incappa pure in un erroraccio che per poco non porta al raddoppio laziale. Rischia poi moltissimo con la spallata a Isaksen che lo porta all’ammonizione.
MCKENNIE 5. Energico, ma anche un po’ sconclusionato. Di fatto fa il quinto sulla sinistra. Una spinta a Guendouzi quasi gli frutta il rosso, poco dopo essere stato già ammonito.
CAMBIASO 6. Isaksen lo punta e c’è da soffrire, in avanti dà segnali migliori svariando molto: manca pure una chance del pari.
DAVID 5. Imperdonabile leggerezza a favorire l’1-0. Il tandem inedito con Vlahovic non ingrana. Ha una mezza occasione e non la sfrutta.
VLAHOVIC 5. Sgomita ma non punge: evidente la mancanza di intesa con il compagno di reparto canadese. E poi cicca una facile palla in mezzo all’area sul finale del primo tempo.
ALL. TUDOR 5. Osa ma non ottiene quasi nulla. Squadra spuntata e senza trascinatori.
Yildiz 5,5. Niente scossa, era pure acciaccato. Thuram 6. Ci prova di testa. Kostic, Openda e Joao Mario sv.
Voto squadra 5.
