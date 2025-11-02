Locatelli dirige. Kalulu in controllo. Thuram non al top

DI GREGORIO 6. Tutta l’attenzione che serve, sulla stoccata di Vardy può poco.

KALULU 6. Essenziale, sa tenere i pericoli al largo.

GATTI 5. Fisico e mestiere a palate, fino al duello perso con Vardy per l’1-2.

KOOPMEINERS 6,5. Braccetto di difesa a sinistra, per necessità e qualità. Ruolo già esplorato nell’AZ, esegue a testa alta.

CAMBIASO 7. Il primo a cercare soluzioni in verticale, con grinta ritrovata. Il gol giunge non a caso.

LOCATELLI 6,5. Pulsante e presente: palo al 26’, ripulisce palloni in serie.

THURAM 6. Lucidità ed energia, ma senza alzare poi molto i giri: si vede che non è ancora al meglio.

KOSTIC 7. Sembra quasi quello dell’Europa League con l’Eintracht. Si regala subito il gol per il 33esimo compleanno. Poi viene colpito duro al collo e resiste.

MCKENNIE 6,5. Trequartista di protezione e collegamento: funziona.

OPENDA 5,5. Sgasate continue, ma il gol non arriva da aprile. Manca un facile assist per Vlahovic nella ripresa.

VLAHOVIC 6,5. Ha l’argento vivo addosso, però lavora più per gli altri che puntando la porta.

ALL. SPALLETTI 6,5. Vittoria tutt’altro che scontata, con prime ‘spallettate’: Koop difensore e McKennie in attacco. Nel gioco c’è già più leggerezza, nella ripresa però la squadra si abbassa e rischia molto di più. La vetta non è così lontana.

Conceiçao 6,5. Subito caldo: determinante nell’azione dello 0-2.

Adzic, Joao Mario, Rugani e David sv.

VOTO SQUADRA 6,5

Paolo Grilli