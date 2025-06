Juventus-Manchester City, dove e quando vederla. Sfida per la vetta del girone al Mondiale per Club

Orlando, 26 giugno 2025 - Nel girone G del Mondiale per Club è il momento di assegnare il primo posto. Juventus e Manchester City hanno già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver conquistato entrambe due vittorie nelle prime due giornate della competizione. Adesso non resta che scoprire chi chiuderà in vetta. I bianconeri partono con un piccolo vantaggio: in caso di pareggio, i Citizens finirebbero alle loro spalle per un gol segnato in meno.

Le statistiche

Questa sarà l'ottava partita ufficiale tra Juventus e Manchester City, la prima dal successo bianconero per 2-0 nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25. Gli inglesi hanno vinto solo uno dei sette precedenti contro la Vecchia Signora (2N, 4P): parliamo del successo per 1-0 in Coppa UEFA nel settembre 1976. Questa sarà la prima volta che una squadra italiana o inglese affronterà un’avversaria europea nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Madama ha segnato 14 gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, tanti quanti ne aveva complessivamente segnati nelle 14 precedenti gare giocate all-comps. I bianconeri hanno siglato nove gol nel Mondiale per Club FIFA 2025, e solo il Bayern Monaco (12) ne ha realizzati di più nelle prime due giornate del torneo in corso. Il Manchester City è la seconda squadra ad aver vinto tutte le prime quattro partite giocate nella Coppa del Mondo per Club FIFA (considerando anche i formati precedenti – parziale complessivo di 15-0 per i Citizens in questi match) dopo il Bayern Monaco (sei, incluso il match della 2a giornata nell’edizione in corso).

Con il successo del Manchester City per 6-0 contro l'Al Ain, Pep Guardiola ha mantenuto intatto il proprio record di 100% di vittorie da allenatore nella Coppa del Mondo per Club FIFA (10/10, inclusi i formati precedenti). Le squadre dell’attuale tecnico dei Citizens hanno superato gli avversari con un parziale di 33-2 complessivo, mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime otto sfide nel torneo. Grazie alla doppietta contro il Wydad AC, Kenan Yildiz ha segnato per la prima volta in tre partite consecutive con la Juventus tra tutte le competizioni. Questa è stata la sua seconda marcatura multipla in carriera con i bianconeri, dopo i due gol siglati contro l'Inter il 27 ottobre in Serie A. Oltre ad aver fornito l'assist per il primo dei due gol di Kenan Yildiz, contro il Wydad AC Andrea Cambiaso ha recuperato il possesso in sette occasioni, di cui tre nella trequarti avversaria: nessun giocatore della Juventus ha fatto meglio nel match.

Il prossimo sarà il 300° gol di Erling Haaland tra club di massima serie e nazionale. L'attaccante norvegese ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro presenze da titolare tra club e nazionale e potrebbe riuscirci in cinque partite consecutive per la prima volta da aprile 2023 (sette di fila). Ilkay Gündogan ha realizzato tre gol nelle ultime tre presenze tra tutte le competizioni, dopo essere rimasto a secco per 32 partite consecutive. La doppietta contro l'Al Ain nell'ultima partita è stata la sua prima marcatura multipla dai due gol segnati nella finale di FA Cup contro il Manchester United nel giugno 2023.

La conferenza di Tudor

"Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio - le parole di Igor Tudor in conferenza stampa - È una partita bella da giocare, per chi ha giocato di più sono stati tre giorni di ripresa, gli altri hanno spinto. C’è tanta voglia di fare bene, c’è una bella energia; già passando il turno abbiamo centrato il primo mini-obiettivo e questo ci fa sentire bene. Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare. Noi domani scendiamo in campo per vincere, non si preparano le partite per pareggiare. Il caldo inciderà per entrambe, l’orario e la temperatura non sono il massimo per fare calcio, ha ragione Guardiola quando dice che non si potrà spingere al massimo. Arriviamo diversamente rispetto al Manchester City: loro hanno fatto tanti cambi tra una e l’altra, noi abbiamo schierato gli stessi undici. Sicuramente cambieremo qualcosa, ma vogliamo fare una partita seria e vincere, schierando i giocatori che possono farci centrare questi obiettivi. Prossimi avversari? Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, che sarà una partita bellissima da giocare. Ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, tutti volevano giocare. Chi non giocherà dall’inizio è dispiaciuto, perché tutti vogliono giocare queste partite. Il Manchester City è una squadra che domina da anni, guidata dal miglior allenatore del mondo. Sarà una partita in cui dare tutto, noi faremo il nostro calcio, loro faranno il loro e vedremo il risultato finale. Yildiz sta giocando molto bene. Ha la testa giusta, gli piace giocare a calcio, tutto il resto viene di conseguenza. Le sue doti sono sotto gli occhi di tutti, ma la chiave - prosegue il tecnico della Juventus - credo sia questa sua voglia di fare sempre il massimo e dare tutto. Spinge dal primo all’ultimo minuto sia in partita che in allenamento, non si risparmia mai. È una cosa bellissima e rara. Chi segna emerge, è normale, ma tanti stanno facendo molto bene. Thuram per me ha fatto partite di altissimo livello, Conceicao, Kolo Muani e Alberto Costa, hanno giocato tutti due ottime partite. Savonanella posizione in cui l’ho schierato sta facendo bene. Deve mettere su un po’ di chili e forza per fronteggiare alcune situazioni, ci stiamo lavorando, ma oltre questo ci sono tantissime cose positive. Si applica, è professionale, ha grande intelligenza calcistica, sa capire cosa succede in campo, ha una velocità importante. Ha tantissime doti, è un ragazzo umile e che ascolta. Sono cose che possono sembrare scontate, ma non lo sono affatto. Quei valori che si stanno un po’ smarrendo lui li ha e sono preziosi. Kostic? Per me è una bella sorpresa. Non l’avevo ancora allenato, è un ragazzo che può fare bene nel calcio che mi piace. È sempre a disposizione, professionale, ha bella gamba e buona tecnica. Si applica e conosce già bene il gruppo. Mi piace. Milik si allena con noi, però è presto per farlo giocare. Conceicao - conclude Tudor - ha avuto un fastidio al polpaccio, penso potrà andare in panchina e a seconda di come si sentirà capiremo se farlo giocare o no. Locatelli, Koopmeiners e Gatti? Qualcuno, tra loro, giocherà titolare".

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. All. Tudor.

Manchester City (4-2-3-1) Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Doku, Foden, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.

Orario e dove vedere la gara

Il match va in scena giovedì 26 giugno alle 21 ora italiana al Camping World Stadium di Orlando. Sarà possibile guardare l'incontro in diretta tv e streaming su DAZN, sia per chi è in possesso di un abbonamento alla piattaforma sia per chi non ne ha uno attivo: in questo secondo caso la gara sarà visibile gratuitamente. L'alternativa è quella di seguire la partita su Mediaset, che la metterà a disposizione su Canale Cinque in tv e, in streaming, su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

