"Marcello Lippi: il docufilm che svela il lato vincente del grande allenatore"

"Marcello Lippi – Adesso vinco io", si può vedere sino a oggi nei cinema. Il docufilm è prodotto da On Production e Master Five Cinematografica per Rai Cinema. E’ distribuito da Lucky Red in circa 200 sale dopo il passaggio in anteprima al Torino Film Festival ed è stato selezionato dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) per i Nastri d’Argento Documentari 2024.

La regìa è firmata da Herbert Simone Paragnani e da Paolo Geremei. Nel lavoro cinematografico ci sono i contributi anche di Adriano Galliani, Davide Lippi, Andrea Bocelli, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Angelo Peruzzi, Christian Vieri, Zinedine Zidane e Francesco Totti.