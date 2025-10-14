Menisco per lo juventino, fuori un mese e mezzo. Bremer, il ginocchio fa ancora crac

Non c’è pace per la Juventus e per il suo leader difensivo, Bremer: dopo aver saltato quasi tutto il campionato passato per la rottura del legamento crociato posteriore, è di ieri la notizia di un nuovo intervento al quale il brasiliano si deve sottoporre, allo stesso ginocchio. Serviranno almeno sei settimane prima di vederlo ripartire.

Ieri Bremer era assente agli ripresa degli allenamenti alla Continassa dopo quattro giorni di riposo, perché è andato in Francia per sottoporsi a controlli al ginocchio: "Il consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva" ha spiegato il club bianconero attraverso una nota.

Il ginocchio è proprio lo stesso operato un anno fa, quando a Lipsia Bremer si procurò la lesione del legamento crociato. I tempi saranno più corti e saranno definiti solo dopo l’operazione, ma è già quasi sicuro che Bremer salterà le prossime nove partite tra cui Real Madrid, Lazio e il derby contro il Toro, dopo aver già saltato quelli con Villarreal e Milan.

Al suo posto potrebbe entrare Rugani in linea con Gatti e Kelly, oppure potrebbe essere abbassato Kalulu con l’inserimento di Joao Mario sulla corsia di destra.